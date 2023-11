Natal Iluminado: “Expectativa é que ultrapasse 180 mil pessoas durante todo o período”, afirma secretário

CARATINGA- A abertura do Natal Iluminado na Praça Cesário Alvim, em Caratinga, ocorrerá nesta sexta-feira (24), às 19h. Este ano, a decoração está focada nas cores vermelha e dourado, com destaque para a mega árvore de Natal, que este ano será rosa.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Humphrey Lima de Oliveira, o evento já se tornou tradicional na cidade. “É uma satisfação muito grande, temos um carinho especial pelo Natal Iluminado, que veio para pacificar este vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Através da Secretaria, pudemos colocar isso no calendário, tendo Caratinga realmente como cidade polo da nossa região”.

Para este ano, a Prefeitura espera bater o recorde de público, como afirma o secretário. “É um momento muito esperado por todos, ano passado tivemos a grata satisfação de receber na nossa Praça Cesário Alvim em torno de 150 mil pessoas, esse ano a expectativa é que ultrapasse 180 mil pessoas durante todo o período do nosso Natal Iluminado”.

Para a edição, algumas novidades foram preparadas, focando em um espaço de lazer e um visual para realização de fotografias e vídeos. Também estão de volta as atrações musicais na Praça. “Esse ano iremos ter pontos instagramáveis, fizemos algumas mudanças na parte da geografia da Praça, mudamos a Casa do Papai Noel de lugar, uma casa toda reestilizada. Também teremos uma Sala Imersiva que é uma novidade, a cada 50 pessoas vão poder adentrar no mundo do Natal, totalmente virtual, que acreditamos que será o ponto alto. Além das apresentações, que na nossa abertura será da Casa da Benção, que tem um coral maravilhoso”.

Outro destaque do evento, conforme Humphrey é o potencial econômico e turístico, atraindo inúmeros visitantes e movimentando o comércio local. “A cidade recebe muitos pedidos de recepcionar caravanas, todo o entorno vem em Caratinga, como Ipanema, Raul Soares, São Pedro dos Ferros, até cidades que não estão na nossa microrregião. Para o município é uma satisfação muito grande, porque alavanca muito a economia. Os comerciantes já esperam esse momento, que gera emprego, renda, vendas. Isso retorna para o município nos impostos e o município ainda dá o retorno para a população, através de Educação, merenda, uniforme escolar, social, esporte, lazer e cultura”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo finaliza deixando um convite para que a população participe do evento. “Esperamos todos aqui. Venham para nossa Praça, o último sempre é o mais bonito, mas, tenho certeza que esse Natal 2023 ficará marcado no coração de todos nós”.