Natal Iluminado de Caratinga é inaugurado

CARATINGA– Nesta sexta-feira (25), a Prefeitura de Caratinga realizou a cerimônia de inauguração do Natal Iluminado de Caratinga 2022 na Praça Cesário Alvim.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caratinga, Humphrey Lima de Oliveira, nesta terceira edição o Natal Iluminado de Caratinga ganhou inovações e atrativos que vão encantar a todos que por lá passarem. “O Natal Iluminado de Caratinga já se consolidou como destino turístico para toda a nossa região, um ponto de encontro de famílias e amigos. A cada ano o projeto se firma como um importante instrumento para dar visibilidade e atrair mais visitantes para a nossa cidade, na data que é a mais importante para o comércio”.

Fazem parte da decoração uma árvore de Natal Gigante de 16 metros instalada sobre o Coreto, a Casa do Papai Noel, iluminação de led nas palmeiras imperiais no entorno da praça, árvore de Natal musical, dois túneis de led nas entradas da praça, 32 pontos para fotos incluindo um letreiro e um local para as pessoas gravarem vídeos 360º para publicar nas redes sociais.

Como parte da programação de inauguração foi realizada missa na Catedral. Em seguida, a cerimônia de abertura com acendimento da iluminação do Natal Iluminado 2022 e apresentação da Banda Santa Cecília.

Resultado econômico do Natal Iluminado para Caratinga

O projeto Natal Iluminado alcançou um expressivo resultado no que diz respeito ao aumento do volume de vendas no comércio no mês de dezembro, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021.

No mês de dezembro de 2019, através do registro de geração de notas fiscais, houve um volume total de compras na cidade de R$ 37.110.015,80. No ano de 2020, primeiro ano de realização do projeto, o volume total de compras na cidade foi de R$ 54.679.330,92 um aumento de 47,34% comparado com o mesmo período de 2019. No ano de 2021 o salto no crescimento do volume de vendas foi ainda maior e alcançou R$ 121.440.377,01 o que representa um aumento de 122,09% comparado com o mesmo período de 2020.

“Como pode ser constatado, os resultados do projeto no que diz respeito ao aumento do volume de vendas na cidade no período de Natal foi altamente expressivo, o que também contribuiu, na mesma medida, no aumento da arrecadação do município, o que era um dos objetivos do projeto”, destaca a Prefeitura.

Em 2019, o município arrecadou no mês de dezembro R$ 502.480,96 referente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). Já em 2020, a arrecadação foi de R$ 988.604,56, um aumento de 96,74% em relação ao mesmo período de 2019. Em 2021 o aumento foi ainda maior, atingindo R$ 1.994.072,41 em arrecadação um aumento de 101,70% comparado com dezembro de 2020.

Público presente

Em 2021 a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estima que tenham passado pelo Natal Iluminado mais de 96 mil pessoas. Neste ano de 2022, a estimativa é que aproximadamente 110 mil e 800 pessoas passem pela Praça Cesário Alvim para visitar as atrações do Natal Iluminado 2022.