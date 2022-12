Natal Iluminado: Confira programação deste final de semana

CARATINGA- O Natal Iluminado de Caratinga está fazendo sucesso na Praça Cesário Alvim.

Fazem parte da decoração uma árvore de Natal Gigante de 16 metros instalada sobre o Coreto, a Casa do Papai Noel, iluminação de LED nas palmeiras imperiais no entorno da praça, árvore de Natal musical, dois túneis de LED nas entradas da praça, 32 pontos para fotos incluindo um letreiro e um local para as pessoas gravarem vídeos 360º para publicar nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (8) aconteceram as cantatas das escolas municipais Branca de Neve, Bezerra de Menezes e Doutor Maninho. A cantora Lorena Soares fechou as apresentações.

Já nesta sexta-feira se apresentaram as escolas municipais Nossa Senhora do Carmo, Barquinho Amarelo e Maria do Carmo Ribeiro com apresentações de Sarah Lucília e Henrique Natto. Também foram realizadas projeções natalinas na Catedral.

Em 2021 a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estima que tenham passado pelo Natal Iluminado mais de 96 mil pessoas. Neste ano de 2022 a estimativa é que aproximadamente 110 mil e 800 pessoas passem pela Praça Cesário Alvim para visitar as atrações do Natal Iluminado 2022.

Confira a programação deste final de semana:

Sábado- 10/12

18h- Apresentação Black Dance

18h50- Projeção natalina na Catedral

19h- Missa

20h10- Projeção natalina Catedral

20h20- Cantata Escola Jairo Grossi

20h40- Show Tavinho Viana

21h10- Projeção natalina Catedral

22h- Projeção natalina Catedral

Domingo- 11/12

18h- Missa

19h10- Projeção natalina na Catedral

19h20- Show Vinícius Grings

20h- Missa

20h40- Show Analígia

21h15- Projeção natalina na Catedral

22h- Projeção natalina na Catedral

22h40- Projeção natalina na Catedral