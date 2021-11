NATAL DE LUZ EM CARATINGA

Prefeitura inaugura decoração especial na Praça Cesário Alvim

CARATINGA- Um show de luzes e cores na Praça Cesário Alvim. Assim foi a inauguração da decoração natalina da cidade, que aconteceu na noite desta quinta-feira (25), ao som da Corporação Musical Santa Cecília.

Para o Natal de Luz, a Prefeitura investiu o valor global de R$ 305.000, na contratação da empresa vencedora da licitação para locação dos materiais decorativos e mão de obra.

Fazem parte da decoração um cone em formato de uma árvore de natal de 12 metros de altura do chão até a ponta, confeccionada em estrutura metálica de alta resistência. Já a Casa do Papai Noel conta com sala de estar e sala com os papais noéis, ornamentada com peças decorativas natalinas no seu interior: mesa de jantar, cadeiras, trono do papai noel, Papai Noel, árvore de natal e outros elementos no exterior e iluminada.

As palmeiras foram decoradas com cordão LED. Bolas natalinas e caixas de presente também compõem o cenário, assim como renas tridimensionais gigantes. O túnel em LED recoberto com jogos de micro lâmpadas, que foi sucesso em 2020, também está de volta, completando a decoração.

A Prefeitura enfatiza que o Natal é o marco da celebração da esperança e da paz entre os povos. “A decoração pretende ser um ponto de encontro de famílias, amigos, munícipes, sem perder o foco no incremento do potencial turístico que também vem sendo alvo das ações governamentais. Acredita-se que, Caratinga atraia com sua decoração de natal, muitos visitantes, trazendo visibilidade, desenvolvimento e construindo uma identidade cada vez mais forte de referência regional em todos os segmentos”.

Confira a programação completa na Praça Cesário Alvim, para os próximos dias:

26/11- Sexta-feira

20h-Apresentação do cantor Ramon Rodrigues

28/11- Domingo

19h- Apresentação do músico Tando Soulei

01/12- Quarta-feira

20h- Cantata- E.M Barquinho Amarelo

21h- Cantata- E.M Geraldo Marques Cevidanes

02/12- Quinta-feira

20h – Cantata – E. M Bezerra de Menezes e E. M Miriam Mangelli

21h – Cantata – E. M Nossa Senhora do Carmo

03/12- Sexta-feira

20h – Cantata – E.M José Milim e E. M. Belas Artes

21h – Cantata – E. M Rosa Maria Martins de Paula

04/12- Sábado

20h – Apresentação da Aplauso Escola de Dança

05/12- Domingo

19h – Apresentação da APAE de Caratinga.

21h – Banda 7Hits

07/12- Terça-feira

20h- Apresentação da Escola Professor Jairo Grossi

09/12- Quinta-feira

20h – Cantata – E. M Professora Maria do Carmo Ribeiro e E. M Dona Glorinha Rocha Abelha

21h – Cantata – E.M Ilha da Fantasia

10/12– Sexta-feira

20h – Cantata – E. M Branca de Neve

21h – Cantata – E. M Doutor Maninho e E. M Luiz Antônio Bastos Cortes

11/12– Sábado

20:00-Apresentação do cantor Ramon Rodrigues

12/12– Domingo

21h – Apresentação do músico Nathan Vieira

17/12- Sexta-feira

19h30- Apresentação do Estúdio de Dança Viviane Lopes

20h – Apresentação da Escola de Música Mozart

18/12- Sábado

20h – Apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Caratinga

19/12- Domingo

19h – Apresentação “Um Sonho de Natal-Inclusão” de Vinicius Grings

20h – Apresentação dos alunos do cantor e professor de canto Ramon Rodrigues

20/12– Segunda-feira

20h – Apresentação do Coral Infantil da Segunda Igreja Presbiteriana de Caratinga

21h – Apresentação do Coral Adulto da Segunda Igreja Presbiteriana de Caratinga

21/12–Terça-feira

20h – Apresentação do músico Rodrigo Silveira

21h Apresentação da ASADOM

22/12- Quarta-feira

20h – Musical ICB

23/12-Quinta-feira

20h – Apresentação do Coral São João Batista

24/12-Sexta-feira

10h – Apresentação da Orquestra da Assembleia de Deus

20h – Apresentação da Orquestra da Assembleia de Deus

26/12 – Domingo

19h – Apresentação do cantor Paulo Mattos