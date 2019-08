Nascimento de trigêmeos marca reabertura da maternidade

CARATINGA- O nascimento dos trigêmeos Ester, Eliaquim e Elias, na manhã de domingo (4), marcou a reabertura da Maternidade Grimaldo Barros de Paula. Os serviços foram retomados no sábado (3) e a família de Santa Rita de Minas foi uma das primeiras a fazer parte desta nova fase do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Os pais Willian Laureano dos Santos, 26 anos, e Isabela Cristina Souza, 23 anos ficaram satisfeitos com o atendimento. Isabela ainda está internada e seu quadro de saúde é estável. Em entrevista ao DIÁRIO, Willian falou sobre a emoção de ser pai pela primeira vez e em dose tripla.

Willian explica que a gravidez foi planejada, mas a descoberta da vinda dos trigêmeos pegou o casal de surpresa. “Com três meses que nós ficamos sabendo, minha mulher foi fazer o ultrassom e deu que eram três. Foi muito bom para nós, embora a gente não estava esperando. Mas, a gravidez dela foi tranquila e não teve perigo de nada”.

Isabela estava internada no Casu, mas, com a reabertura da maternidade, foi transferida ainda no sábado. De acordo com Willian, a equipe deu total assistência à família. “Eles conversaram com a gente direitinho, porque o parto dela não é fácil, precisava de mais gente, graças a Deus eles foram muito bons pra nós aqui, atendimento muito bom. E no domingo, às 8h, já tinham feito o parto dela. Quem vier aqui está em boas mãos, meus meninos estão muito bem. Por enquanto, eles ainda não podem ter alta, mas está tudo certinho”.

As despesas com um bebê são altas. No caso de Willian e Isabela, este valor é multiplicado por três. Por isso, eles têm contado com a solidariedade da população. “Eu pedi um filho, mas Deus me premiou com três, está bom. É só benção na minha vida, já estou amando eles demais. Fiz um chá de fraldas lá em casa, recebi, para os três vai ser pouco, mas graças a Deus estão me ajudando. Não tenho serviço fixo, trabalho a dia, não é todo dia que eu tenho serviço, então vai apertar pra mim. Ganhei muita roupinha e já até doei para outras pessoas, ajudei os outros também. Ganhei umas seis banheiras, já doei. Então, o que tenho ganhado a mais, tenho procurado contribuir com os outros também”.

O casal que está junto há um ano, fazia planos para o nome de apenas um bebê. Com o nascimento dos trigêmeos, Willian escolheu nome, enquanto Isabela nomeou as outras duas crianças. “Eu escolhi só o do Elias, porque quando eu estava planejando, eu falei que se viesse homem seria Elias. Os outros dois foi ela quem escolheu”.

BALANÇO

Até a manhã de ontem, seis crianças já haviam nascido na maternidade. Um balanço positivo, conforme explica o provedor padre Moacir Ramos. “Na madrugada de domingo nasceu a primeira de parto normal. Pela manhã, aconteceu o parto de trigêmeos, foi muito bem sucedido, as crianças já estão recebendo todo o cuidado da nossa UTI neonatal, o pai e a mãe estão muito felizes pelo atendimento e chegada dos bebês. Na parte da tarde, tivemos outro parto. E na manhã de segunda-feira, o parto da sexta criança em nossa maternidade; para a tarde já estavam previstos outros partos. Acredito que devemos chegar ainda hoje, a no máximo amanhã cedo, quase 10 crianças nascidas em nossa maternidade desde sua reabertura”.

As estatísticas de atendimentos no HNSA, também foram apresentadas por padre Moacir. Desde o dia 28 de julho, um total de 122 internações, incluindo os setores de UTIs adulto e neonatal e clínica cirúrgica. “Tudo está acontecendo bem, os leitos estão dentro do tempo, de três a no máximo cinco dias já estão recebendo alta. Já chegamos a 54 cirurgias, a maior parte delas na parte de ortopedia. Nossos funcionários estão muito dedicados, cuidando com muito carinho e amor de todos que têm vindo aqui em busca de atendimento. Quero agradecer, louvar e bem dizer a Deus, por tudo que estamos vendo acontecer aqui no nosso hospital. Espero que todos possam continuar abraçando essa causa. O balanço é positivo, estamos vivendo um tempo muito especial, favorável e com as bênçãos de Deus queremos ver nosso povo bem atendido, como tem sido nesses primeiros dias de atendimento”.

Três municípios ainda não assinaram os contratos de cofinanciamento com hospital. Por isso, na manhã de ontem, a gestora do Instituto Solidário, Maria do Rosário, “devolveu” alguns pacientes. “São eles Inhapim, Bom Jesus do Galho e estamos aguardando ainda o contrato do município de Piedade. Lembrando que somente o atendimento de urgência será feito, não o eletivo. Precisamos pensar na saúde financeira do nosso hospital”.

O HNSA segue com o objetivo de dar mais clareza aos gastos e doações que têm sido captadas pelo Grupo Amigos do Hospital. Um Portal da Transparência já está funcionando pelo link http://institutosolidario.org.br/hnsa.html. “Toda população terá acesso a nossa prestação de contas. Já foi criado, está no site do Instituto Solidário; o novo site do hospital está sendo repaginado e logo que ficar pronto, essa transparência também estará disponível. Lembrando que estamos na fase de elaboração e criação do comitê gestor do nosso hospital, onde uma vez ao mês vamos sentar com a administração, para prestar contas. Temos também a mesa diretora, onde a prestação de contas ocorrerá a cada dois, três meses. Queremos trabalhar com muita transparência e tranquilidade, dando um voto de credibilidade maior para o nosso hospital”.