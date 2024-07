Nasce Sofia, filha do ex-zagueiro Léo com cantora gospel Camila Campos que está com câncer

Camila, esposa do ex-jogador de futebol está internada há alguns dias, para cuidar de sua saúde após ter sido diagnosticada com um câncer de mama

Nasceu Sofia, filha do zagueiro Léo, ex-Cruzeiro, com Camila Campos. A cantora gospel, que estava grávida de 7 meses, entrou em trabalho de parto na noite de quarta-feira (24 de julho). O procedimento foi realizado em um hospital na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

“O dia do parto da Sofia chegaria e teria que ser um dia especial. A equipe do Instituto Villamil, representada pela doutora Renata Miranda e pela doutora Ana Lunardi, se surpreendeu com tanto carinho que Camila recebeu no momento de ir para a sala de parto. Ao som de uma linda canção, Camila e Sofia foram abençoadas por familiares, amigos e toda a equipe de funcionários do hospital que cuidou dela”, escreveu em sua rede social Quésia Villamil, do instituto responsável pelo trabalho de parto.

Câncer se espalhou para os ossos

Nesta quarta-feira (24 de julho), a cantora gospel Camila Campos, casada com Leo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, fez uma publicação no Instagram e revelou que a doença se espalhou para os seus ossos.

“Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos” escreveu.