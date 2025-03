NAPEX faz alinhamento para estimular, ainda mais, a pesquisa no UNEC

CARATINGA – O Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão (NAPEX), do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) – mantido pela FUNEC –, tem se tornado uma referência no apoio à pesquisa e no desenvolvimento de projetos inovadores na instituição. A cada dia, o Núcleo amplia sua atuação e contribui, significativamente, para o fortalecimento da produção acadêmica e científica na universidade.

O papel do NAPEX vai além do fomento à pesquisa acadêmica. O núcleo atua de maneira estratégica, alinhado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da instituição, buscando integrar as atividades acadêmicas com as necessidades da comunidade e as demandas do mercado. Essa aproximação tem gerado frutos significativos, tanto no campo do conhecimento quanto na aplicação prática de descobertas científicas.

“Nós estamos reorganizando um fluxo para estimular, cada vez mais, a pesquisa na Instituição. O intuito deste encontro é construir caminhos para que os interessados tenham acesso facilitado às linhas de pesquisa e conheçam, de uma maneira simplificada, os passos a serem seguidos para se produzir conhecimento.”, explicou a coordenadora de Pesquisa, a advogda Marina Faíco.

A atuação do NAPEX reflete o compromisso do UNEC com a excelência acadêmica e com a formação de profissionais preparados para atuar nas mais diversas áreas do conhecimento. Com uma equipe altamente capacitada, o NAPEX continua sendo um pilar fundamental para o crescimento da Pesquisa e da Extensão dentro da universidade.

“O UNEC é pródigo em Pesquisa, na quantidade e qualidade de professores doutores pesquisadores. Aqui no NAPEX nós vamos encontrar os professores: Dra. Marina Faíco, Dra. Juliana Reis, Dra. Rosane Gomes, Dr Marco Antônio Gomes, Dra. Carolina Sena, Dr. Joildo Fernandes, Dr João Reis e eu [Eugênio Maria Gomes]. Mas nós ainda temos inúmeros professores mestres que também são pesquisadores e que estão nas linhas de Pesquisa (Promoção de Saúde, Prevenção e Controle de Doenças; Planejamento, Gestão e Políticas Públicas; Cultura, Educação, Ciências e Humanidades; Empreendedorismo e Meio Ambiente; e Filosofia, Direitos Humanos e Sociedade)”, pontuou o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, professor Eugênio Maria Gomes.