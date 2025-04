‘Não tenham expectativa de evolução rápida’, diz cirurgião de Bolsonaro

SAÚDE DO EX-PRESIDENTE | O médico Claudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que a evolução do ex-presidente será lenta. Bolsonaro foi submetido a cirurgia abdominal no domingo (13), que durou mais de 12h.

Em de entrevista coletiva na manhã desta segunda (14), o médico disse que Bolsonaro está acordado e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A princípio, na sexta-feira, a cirurgia não estava no radar dos médicos que acompanham o ex-presidente, mas se tornou necessária diante das queixas de Bolsonaro.

Cláudio Birolini afirmou que o momento é de recuperação e, por isso, visitas de aliados no hospital e viagens são desaconselhados.”Ele tem uma agenda bem intensa, vou tentar segurá-lo na medida do possível, mas ele tem o ritmo dele”, afirmou o médico.

Fonte: Itatiaia