“Não sei o que seria de mim sem elas”

O empresário Higor Bomfim perdeu a esposa há dois anos em um acidente de carro, e cuida das filhas de cinco e quatro anos

CARATINGA – O empresário Higor Bomfim de Freitas, 37 anos, sempre foi um pai presente na vida das filhas Yasmim Bomfim, 5 anos, Ísis Bomfim, 4 anos. Mas a responsabilidade de antes dobrou quando sua esposa Jordana Mayara, 34 (a época dos fatos), morreu em um trágico acidente de carro, no município de Reduto.

Mesmo com a dor da perda, Higor decidiu cuidar das meninas praticamente sozinho, tendo no início o apoio dos avós. Depois de algum tempo, Higor passou a ter o apoio da namorada Fábia Pires Guin, 21 anos, sempre ressaltando que as filhas estão em primeiro lugar.

E para comemorar o Dia dos Pais, Higor conta sua experiência.

Quando perdeu a esposa e como foi?

Perdi minha esposa num acidente de carro no ano de 2021, tenho duas filhas, a Yasmim e a Ísis que tive com ela, a Jordana. Daí pra frente a vida mudou completamente, a gente mudou a vida para poder adaptar ao cuidado com as crianças. A princípio fui para a casa dos meus pais, contei com a ajuda deles, foi muito importante naquele momento, depois conheci uma outra pessoa que me ajuda e está comigo que é a Fábia (namorada), se não fosse ela, a dificuldade era maior ainda de cuidar das crianças, por serem duas meninas, e hoje em dia a gente dá conta do recado. Ainda estamos em fase de adaptação nesses dois anos, a falta da Jô vai ser eterna, é muito difícil, mas tenho cuidado das meninas com muito amor e com muito carinho.

Por que decidiu cuidar sozinho delas?

Desde sempre ajudei com o cuidado das meninas em casa, sempre gostei muito disso, e na sequência, que aconteceu o acidente, eu me apeguei a isso, e pensei que não poderia deixá-las com ninguém, pois o compromisso é meu. Eu e a Jô conversávamos sobre o que aconteceria se um dia um dos dois faltasse. E ela falava que era um paizão, e dizia que se acontecesse algo com ela, saberia que eu não teria coragem de deixar as meninas com alguém. Não tenho coragem de deixar, é muito amor, filho é divino. As meninas são maravilhosas, não sei o que seria de mim sem elas.

O que mais gosta de fazer junto delas?

Estar junto com elas é muito especial. Sou apaixonado por estar junto com elas, troco qualquer coisa do meu dia para estar com elas, mudo minha rotina, mudo tudo.

Como empresário, sua rotina é muito corrida, como é o cotidiano de vocês?

A gente vive para as meninas. Tinha uma loja em Manhuaçu e optei em trazer para Caratinga para dar conta do recado e contar com apoio da família, tanto minha, quanto da Jô para cuidar das meninas. Hoje a prioridade são as meninas. Tenho a loja, dou conta do meu trabalho, têm os colaboradores também que sabem a minha história e dão a maior força. No horário de almoço faço questão de estar em casa, ajudo a Fábia na tarefa de colaborar em alguma coisa que precisar, de dar o almoço, levo pra escola e busco. Quando não dá conto com os avós. Inclusive a professora comentou comigo um dia que me admira, que terceirizo tudo, menos as meninas. Faço questão de estar lá, tem que ser uma coisa muito importante para faltar nesse compromisso com elas.

Elas perguntam pela mãe, como você lida com essa situação?

Perguntam e têm um carinho muito grande pela mãe, e é uma coisa que vou preservar sempre, essa imagem da mãe, que era uma pessoa muito carinhosa com elas, era uma pessoa maravilhosa na vida delas, e elas têm que saber quem era, saber do exemplo de mãe e mulher que ela foi para ajudar na formação delas. É muito importante saber quem era e como agia a mãe, uma coisa que não quero apagar nunca da cabecinha delas, sempre vão ter como referência a mamãe delas.

Você faz o papel de mãe também?

Para o homem é mais difícil, então a Fábia me ajuda muito nisso aí, ela faz o papel de cuidar das roupas, dos cabelinhos bonitinhos para irem à escola todos os dias, e eu ajudo na medida do possível. Homem mexer com menina é muito difícil, você dar um banho em uma menina, eu faço tudo, não temo nada, mas como já estão mocinhas conto com a ajuda da Fábia. Mas ajudo a comprar as roupinhas e escolher também.

Você acha que será um pai ciumento?

Já sou (risos). Na escola já tem alguns casos que logo falo para mudar de assunto, elas são uma gracinha, uma benção.

Para você, o que é ser pai?

Acho que o ser humano só sabe o que é amor de verdade, depois que ele tem um filho. Esse é o amor de verdade, você levantar pela manhã, ter o prazer de sair correndo, olhar no quarto vê se está tudo bem, dar um abraço, um beijo, é muito gratificante pra mim. E além das duas tenho mais dois filhos, que é o Matheus e a Amanda, que moram em outras cidades, e eu queria que estivesse todo mundo próximo, porque poder compartilhar desse amor do pais com o filho é maravilhoso, é muito bom.

Nesse dia especial o que você diria para os pais?

Quero desejar a todos os pais de Caratinga e do Brasil meu abraço, meu carinho por cada um de vocês. Você que tem uma situação parecida com a minha, abrace a causa, dê carinho, atenção, porque a gente recebe um amor incondicional, filho é filho e pai é pai. Tem gente que fala que a mãe não é substituível e o pai sim. Mas o pai é substituível quando não se faz presente, não dá carinho e amor, mas quando dedica aos filhos mesmo com todas as dificuldades que temos, o amor vale mais que qualquer coisa nesse mundo.