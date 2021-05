“Não me vejo fazendo outra coisa”

Jovem cantor de Santa Bárbara do Leste declara sua vocação para a música

CARATINGA- Na última sexta-feira (7), o DIÁRIO recebeu o jovem cantor Lucas Carvalho, de Santa Bárbara do Leste. Com uma voz marcante, com apenas 20 anos, ele acredita no sonho de seguir a carreira de músico. Confira a entrevista:

Como se interessou pela música?

Comecei eu era muito pequenininho, tinha 8 anos, quando comecei a tocar violão. Veio do meu avô, do meu tio, então sempre tive essa vontade. É de família. Meu avô me ensinou algumas coisas, aos 10 anos fui buscar mais conhecimento e entrei na aula.

E quando começou a compor?

A primeira música que eu fiz, eu tinha nove anos de idade. Eu lembro só o refrãozinho dela, era mais ou menos assim: “Acabou, acabou, uma história de amor, teve fim, teve sim, nossa história de amor”. Ela tem um desenvolvimento, ela é muito grande porque eu não tinha a técnica de deixar a música num padrão comercial.

Essa história de amor que acabou não é a sua não, né?

Não (risos)

Em que você se inspira geralmente para escrever?

Gosto tanto da geração antiga, quanto da atual, Luan Santana, Gusttavo Lima, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, essa galera toda aí.

Se alguém te contar uma história, ela pode virar música também?

Pode (risos).

Como você começou como músico independente?

Demorei um pouco pra começar, pelo tempo, porque sou muito tímido, comecei a tocar com oito anos, fui criar coragem para postar meu primeiro vídeo eu já tinha 18 anos. Comecei a trabalhar numa escola de música, a minha professora foi me ajudando. Consegui o primeiro show num aniversário de família e fui. Comecei a tocar em bares, mas, veio a pandemia, devo ter feito sete a oito shows no máximo.

Como você tem feito pra se reinventar nesse momento?

Aproveitar da Internet, que tem um alcance muito grande. Faço lives no Instagram, posto vídeos no YouTube, gravei um trabalho também pra não ficar parado.

Você está lançando o clipe de “Já te superei”. Fale um pouco mais sobre esse trabalho.

Escrevi essa música tem mais ou menos um ano e meio, mostrei para o pessoal e todo mundo gostou muito. Conheci um pessoal do meio que começou a perguntar porque eu não gravava. Eu achava que estava cedo, mas eles disseram para aproveitar que agora está parado. Resolvi gravar e deu um resultado bacana.

Além desta música, você já gravou outras autorais?

Já gravei uma, só que ainda não lancei. Já está gravada e estou preparando o clipe para lançar.

Você é jovem, pensa mesmo em investir na música?

Penso. Com certeza. Não me vejo fazendo outra coisa, quero profissionalizar mesmo.

Como está a repercussão do clipe e já tem mais projetos?

Está muito boa. Bati mil visualizações em dois dias, primeiro lançamento, foi bem rápido, até assustei. E estou compondo para não ficar parado. Tomara que volte ao normal logo, pois do jeito que vai está complicando para todo mundo.

Quais suas considerações finais?

Eu agradeço o pessoal do Diário de Caratinga e Nohemy, pela oportunidade. Meu Instagram é @eulucascarvalho, YouTube Lucas Carvalho Oficial, lá tem o clipe de “Já te superei”. Está em todas as plataformas digitais também.