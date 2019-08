Viviane Lopes se apaixonou pelo atletismo e eliminou 45 quilos. Ela fala sobre sua trajetória e auxílio do Programa Bolsa Atleta

CARATINGA- “Se não é desafiador, também não é transformador”. Com estas palavras a atleta Viviane Emídia Lopes descreve seus primeiros passos no esporte.

Tudo começou com a mudança de comportamento para uma vida mais saudável. “Costumo dizer que é Deus sempre me cuidando e me fazendo sorrir, e neste cuidado de Deus, há três anos atrás fui apresentada a um grupo de corridas, onde com ajuda de amigos fui inserida a um projeto de redução de peso através de ajuda e acompanhamento médico e nutricional. Aliando a reeducação alimentar com atividades físicas, ao longo de um ano e meio, eliminei 45 quilos. E muito mais que 45 kg em gordura corporal, eliminei a baixa estima, o desânimo, a falta de motivação… Não é o peso que perdi. É a saúde que ganhei!”.

Para Viviane, não é apenas questão de estética, mas qualidade de vida. Foi nesse momento que ela decidiu mudar os rumos de sua vida. “No auge da minha obesidade, eu estava completamente antissocial, pois nem todos os lugares era possível frequentar, sentia dores nas pernas, insônia, fadiga por poucos metros caminhados; o humor era terrível… Neste processo, me descobri dentro da corrida”.

Mas, tomar esta decisão exigiu determinação e o início não foi fácil. “Devido ao peso, pois nunca havia feito atividades físicas e não acreditava muito em dietas. Mas, me desafiei, e muitos me motivaram e me incentivaram, amigos que chamo de anjos e que ouso citar alguns nomes: Fúlvio Pires, Dra. Lissandra, a nutri Andreíza, Dr. Wagner e Daniely Porto, que não foram bonzinhos comigo, me puxaram a orelha e literalmente pegaram no meu pé (risos)”.

Viviane começou caminhando, aos poucos foi dando seus primeiros ‘trotes’, e à medida que ia eliminando peso, sem uso de qualquer medicamento, foi conseguindo aumentar suas passadas. 1km, 2km… Até o sonhado percurso dos 5 km para todo corredor iniciante. “Fui me descobrindo e fazendo novas amizades dentro da corrida. A Avenida Dário Grossi, aos poucos foi se tornando ‘quintal’ da minha casa, costumo dizer que ali deixei a velha Viviane”.

Aos poucos, sempre incentivada pelos amigos da corrida, Viviane seguiu aumentando a quilometragem, descobrindo resistência para longas distâncias. Conseguiu correr 10/15km e sonhava com os 21 km, que foi possível após eliminar bastante peso. “E pensem que me dei por satisfeita? Não, as pernas queriam mais e a mente dizia ser possível. Com foco, disciplina e muita dedicação nos treinos e na alimentação, consegui realizar o sonho de todo corredor de rua: uma Maratona 42,195 km. Eu fiz e fui além, vi que era possível um pouco mais, me arrisquei com muito cuidado e realizei a sonhada Ultramaratona, que corresponde a 50 km”.

Com a nova rotina e a prática de corrida, os benefícios foram inúmeros, tanto social, quanto profissional. “Me sentia mais disposta e com humor melhor. A corrida pra mim, veio como uma terapia. Ao correr, relaxo o corpo e a mente. Faço novas amizades e conheço novos lugares. Redescobri minha autoestima, passei a gostar mais de mim. Cada nova corrida é um novo desafio pro meu corpo e pra minha mente, pois, de fato, se não é desafiador, não é transformador”.

A corrida é terapia, saúde e qualidade de vida. Viviane fala mais sobre o que lhe fascina neste esporte. “Quando estou tensa, triste, me relaxo correndo por aí. Meu terreno favorito é o chão, gosto muito de Trail Run, correr em meio à natureza, é como se estivesse falando com Deus através dos sons dos animais, da brisa suave. Sinto muito orgulho de mim, e sou muito grata a Deus pela saúde física e psicológica. De uma pessoa ‘doente’, obesidade severa, hoje sou mais ‘leve’ no corpo e na mente. De obesa, hoje sou ultramaratonista. Desbravo vários lugares com um tênis nos pés, levando o nome de Caratinga, e incentivo a outras pessoas”.

O atletismo tem seus desafios, desde as despesas, manutenção e preparação para as competições. Recentemente, ela conseguiu importante ajuda para esta tarefa. “Não é um esporte barato, dependemos de um bom preparo físico, alimentação adequada, um tênis com amortecimento bom. Sem falar nas taxas de inscrições, e despesas de locomoções para participar das corridas. Estou muito feliz, pois esse ano, fui classificada pelo programa de incentivo ao esporte da Prefeitura de Caratinga. E com o auxílio do Bolsa Atleta posso levar o nome de Caratinga, além fronteiras”.

A quatro meses do final ano, a atleta faz um balanço positivo de competições e já projeta seus próximos passos na modalidade esportiva. “Tem sido muito abençoado pra mim dentro do esporte. Já realizei várias corridas, trazendo na bagagem além das medalhas e alguns troféus, muitas histórias lindas de superação. A cada passada, uma nova história para contar. Para esse ano, ainda tenho muitos objetivos, o maior deles, será conseguir correr a tão bela Chapada Diamantina na Bahia, que se Deus abençoar, a farei no mês de novembro. Será a nossa Caratinga, além fronteiras, perpassando as belezas naturais da Chapada Diamantina”.

Com gratidão, Viviane afirma: “Por tudo, dai graças”. No auge dos seus quase 37 anos, ela afirma ter aprendido a “ver Deus em tudo” e a ser grata por cada detalhe. “Um dia fui obesa e da obesidade trago lições de crescimentos e aprendizado a minha vida. Através dela me redescobri, fiz muitos e verdadeiros amigos. Aprendi a valorizar ainda a vida, a buscar sempre mais qualidade de vida, a cuidar da minha saúde física e psicológica. Não tenho a estética perfeita de uma corredora, mas tenho a motivação e alegria de uma campeã da vida, que se desafia e se supera a cada passada. É Deus sempre me cuidando e me fazendo sorrir. Pratique também e descubra o prazer que é voar com os pés no chão”.