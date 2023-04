Nadador caratinguense é campeão na categoria PCD no Espírito Santo

DA REDAÇÃO- No domingo (16), o nadador caratinguense Carlos Eugênio participou da oitava travessia em Vitória/ES. A prova de 7 km teve largada em Vila Velha (Praia da Sereia) até Vitória (Praia de Camburi).

“A prova foi muito difícil, o mar com muitas ondas. Por duas vezes passou na minha cabeça que eu não conseguiria, quando estava passando na boca do canal (onde entram os navios) nadava, nadava e a impressão era de que o mar dessa vez iria me vencer. Mas, o domingo era mais do que especial, pois foi aniversário da minha netinha e por causa da competição não pude estar presente. Mas, na hora em que me passou pela cabeça em desistir, foi ela, Anna Julia, minha netinha que estava completando quatro anos, que me deu forças para eu vencer mais esse desafio”.

Carlos Eugênio conquistou o primeiro lugar na categoria PCD 7 km. “Quero agradecer aos patrocinadores e apoiadores do projeto: Braços ao mar. Gratidão. Continuo no Espírito Santo treinando para as próximas competições no Rio de janeiro no mês que vem. Também, agradeço ao apoio da Bolsa Atleta de Caratinga pela oportunidade de estar representando minha querida Caratinga”.