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Virginia Fonseca anuncia fim de relacionamento com Vini Jr

Relacionamento iniciou em outubro do ano passado

Virginia Fonseca anunciou, nesta sexta-feira (15), que terminou o relacionamento com Vini Jr. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a influenciadora, que está em Madri, na Espanha, disse que “sempre” irá se “permitir viver”.

“Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, disse parte do texto.

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