Virginia Fonseca anuncia fim de relacionamento com Vini Jr

Relacionamento iniciou em outubro do ano passado
Virginia Fonseca anunciou, nesta sexta-feira (15), que terminou o relacionamento com Vini Jr. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a influenciadora, que está em Madri, na Espanha, disse que “sempre” irá se “permitir viver”.
“Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, disse parte do texto.
Logo depois, ela explicou que está solteira. “Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho”, ressaltou.
Veja o comunicado na íntegra:
“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou.
Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação.
Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer.
Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho.
Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha!
Obrigada.”
Namoro com Vini Jr.
Virginia e Vini Jr. oficializaram a relação em 28 de outubro, em Mônaco. O aguardado pedido veio com uma surpresa romântica e ocorreu cinco meses após a influenciadora e empresária comunicar o fim do casamento com Zé Felipe – que está solteiro e teve um breve relacionamento com Ana Castela.
Com direito a pelúcias, rosas vermelhas e joias de grife, Virginia foi surpreendida pelo craque do Real Madrid, que colocou na legenda das fotos apenas as letras iniciais dos nomes deles.
Antes do relacionamento iniciar, Vini esteve envolvido em uma polêmica com a influenciadora Day Magalhães. À época, o jogador de futebol divulgou comunicado com um pedido de desculpas para Virginia. “Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente”, afirmou na ocasião.