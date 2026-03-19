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VÍDEO: Repórter escapa por pouco de míssil durante transmissão no sul do Líbano

Artefato caiu a poucos passos do jornalista britânico Steve Sweeney, da estatal russa RT. Cinegrafista registrou o momento e acusou Israel de ataque deliberado. Governo israelense ainda não se pronunciou. Equipe teve ferimentos leves.

Um repórter britânico escapou por pouco de ser atingido por um míssil quando fazia uma transmissão em uma região no sul do Líbano.

O jornalista Steve Sweeney, que trabalha para a TV estatal russa RT, gravava um vídeo quando um míssil caiu a poucos passos de onde ele estava. A cena foi registada pelo cinegrafista que gravava Sweeney (veja no vídeo acima).

Apesar do susto, a RT afirmou que o jornalista e o cinegrafista Ali Rida tiveram apenas ferimentos leves e passam bem.

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