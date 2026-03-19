VÍDEO: Repórter escapa por pouco de míssil durante transmissão no sul do Líbano

O cinegrafista acusou Israel de ter atacado a equipe de forma deliberada, apesar de ambos vestirem coletes de identificação da imprensa e portarem credenciais. O governo israelense ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

➡️ Desde a semana passada, Israel tem atacado o sul do Líbano, região onde estava a equipe de reportagem, além da capital do país, Beirute. O governo israelense diz mirar alvos do Hezbollah, o grupo terrorista libanês financiado pelo governo iraniano.

Os ataques são parte da guerra que Estados Unidos e Israel travam contra o Irã. Em resposta, o regime iraniano tem lançado mísseis e drones contra Israel e consta alvos nos países do Golfo Pérsico aliados dos EUA.

Segundo o governo libanês, 962 pessoas, a maioria civis, morreram por conta dos bombardeios israelenses desde o início da guerra.

Fonte: G1