Lula sanciona lei que permite instalar farmácias em supermercados

Lei aprovada pelo Congresso prevê a instalação de um espaço exclusivo e delimitado dentro dos estabelecimentos

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que autoriza a instalação de farmácias e drogarias em supermercados. Aprovado no início de março pelo Congresso Nacional, o texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23/3).

A nova legislação prevê que fica permitida a instalação de um espaço exclusivo dentro de supermercados para a venda de medicamentos, desde que seja feita em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica.

A farmácia deverá ser operada sob a mesma identidade fiscal do supermercado, ou por meio de um contrato com uma drogaria registrada nos órgãos de controle, devendo respeitar exigências como dimensionamento físico, estrutura de consultórios farmacêuticos, controle de temperatura e ventilação, dentre outros.