Deputado da confusão com garota de programa gastou R$ 23 mil em hotéis

Deputado se envolve em confusão com garota de programa em área nobre da capital

Parlamentar foi filmado durante discussão; caso mobilizou a Polícia Militar e ganhou novos desdobramentos

O deputado federal Luciano Alves (PSD-PR) se envolveu em uma confusão com uma garota de programa na noite da última quarta-feira (25), no Lago Sul, área nobre de Brasília. O episódio, registrado em vídeo, repercutiu nacionalmente e expôs mais um capítulo de polêmicas envolvendo o parlamentar.

De acordo com informações divulgadas pela coluna de Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, o deputado teria abordado a mulher em um restaurante e, em seguida, entrado no carro dela para negociar um programa.

Durante a negociação, houve divergência quanto ao valor cobrado. A profissional teria solicitado cerca de R$ 1 mil, quantia que o deputado se recusou a pagar, o que deu início a uma discussão que rapidamente escalou.

Testemunhas relataram que o bate-boca se intensificou com troca de ofensas e que a situação exigiu intervenção. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia após a vítima manifestar interesse em registrar ocorrência.

Além do parlamentar, uma assessora também teria participado da confusão, proferindo insultos e agravando o clima de tensão durante o episódio.

Histórico de polêmicas

O caso não é isolado. O deputado já esteve envolvido em outras situações controversas, incluindo episódios de agressão e declarações públicas que geraram repercussão.

Em entrevista anterior, o parlamentar chegou a comentar sobre a atividade de profissionais do sexo, afirmando que nunca havia falado mal da categoria, embora suas declarações tenham sido consideradas polêmicas.

Gastos sob questionamento

Após a divulgação do episódio, outro ponto passou a chamar atenção. Levantamento publicado pela coluna de Andreza Matais, também do Metrópoles, aponta que o deputado já utilizou cerca de R$ 23 mil da cota parlamentar com despesas de hospedagem durante o mandato.

Parte desses gastos ocorreu em Brasília, cidade onde o parlamentar possui direito a apartamento funcional, o que levanta questionamentos sobre a necessidade das despesas.

Repercussão

O caso reacende debates sobre conduta pública, uso de recursos e comportamento de agentes políticos fora do ambiente institucional.

A situação segue repercutindo e pode ter desdobramentos tanto na esfera política quanto na judicial, a depender das apurações e eventuais representações formais.

Fonte: Metrópole