Carro com bebê de 2 meses dentro é roubado na Zona Norte de SP

Mãe parou o carro para buscar outra filha quando criminoso levou o veículo. Bebê foi localizado a 2,7 km do local do roubo e levado ao pronto-socorro. Suspeito foi preso em flagrante.
Um carro com um bebê de dois meses foi roubado na tarde desta quinta-feira (19) em frente a um Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) da Prefeitura, no Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo.
A mãe da criança parou o veículo em frente ao CCA Ebenezer para buscar a outra filha, de 7 anos, por volta de 16h11 da tarde, quando um homem entrou no carro e, em poucos segundos, arrancou com o veículo e fugiu pela Rua Antônio Cardoso Nogueira.
Desesperada, a mulher acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas na região e localizou o carro na Rua Chica Luiza, a cerca de 2,7 quilômetros do local do roubo, com o bebê ainda dentro.