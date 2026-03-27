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Bolsonaro recebe alta e chega em casa para cumprir prisão domiciliar

Ex-presidente estava internado em um hospital particular de Brasília para tratamento de uma pneumonia. Na última terça, Moraes autorizou prisão domiciliar humanitária por 90 dias.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (27), e chegou em casa, em Brasília, onde cumprirá prisão domiciliar humanitária por um prazo inicial de 90 dias.

A flexibilização do regime de prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do quadro de saúde do ex-presidente. Conforme a determinação, ele voltará a usar tornozeleira eletrônica.

Bolsonaro deixou o hospital DF Star, na capital federal, por volta de 10h. Momentos antes, a ex-primeira-dama Michelle também deixou o local, em um veículo próprio. Pouco tempo depois, chegou ao condomínio onde fica a residência, no bairro Jardim Botânico.

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