Um avião da Força Aérea da Colômbia caiu nesta segunda-feira (23) com mais de 120 militares a bordo, segundo o governo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou 77 que ocupantes foram resgatados com vida e hospitalizados. Desdes 14 estão em estado grave.

Além disso, oito mortes foram confirmadas até a última atualização desta reportagem.

“Com profunda dor, informo que um avião Hércules da nossa Força Aérea sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo, quando transportava tropas da nossa Força Pública. (…) É um evento profundamente doloroso para o país”, afirmou o ministro da Defesa colombiano, Pedro Arnulfo, em uma publicação no X.

Havia um total de 125 pessoas a bordo, entre 114 passageiros e 11 membros da tripulação, segundo o comandante da Força Aeroespacial colombiana, o general Fernando Silva.

O general deixou claro que ainda não se sabe o que causou o acidente, mas “o certo é que, logo após de decolar, a aeronave sofreu algum problema e caiu em direção ao solo a alguns quilômetros do aeroporto”.

Segundo Fernando Silva, o resgate chegou rapidamente ao local da queda porque há uma base militar em Puerto Leguízamo, de onde a aeronave saiu.

Avião militar cai na Colômbia com soldados a bordo — Foto: DANIEL ORTIZ / AFP

O avião Hércules C-130 que caiu pertencia à Força Aeroespacial colombiana. A aeronave é um dos modelos mais utilizados no mundo e consegue transportar até 150 pessoas.