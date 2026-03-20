Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86

Ator havia sido hospitalizado após emergência médica; a causa da morte não foi divulgada pela família
O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos na manhã da última quinta-feira (19), no Havaí, segundo oTMZ. A morte foi confirmada pela família em um comunicado emocionante nas redes sociais. Em nota, os familiares pediram privacidade e não revelaram a causa da morte.
“É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz”, iniciava o texto.
prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz”, iniciava o texto.
Leia comunicado traduzido na íntegra:
É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.
Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro na vida de tantas pessoas.
Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos.
Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos imensamente gratos pelas orações e pelo apoio enviados a ele. Enquanto lidamos com essa perda, pedimos gentilmente respeito à privacidade da nossa família neste momento.
Obrigada por amá-lo junto conosco.
Com carinho,
Família Norris
Emergência súbita
Segundo o TMZ, Chuck havia sido internado às pressas após uma emergência médica. Apesar de não informarem a causa da hospitalização, o site havia sido informado de que o ator estaria bem. Na nota, eles ainda destacaram que, na última quarta-feira (18), apenas um dia antes de falecer, Norris estava treinando normalmente na ilha de Kauai. Um amigo que falou com ele por telefone naquele dia contou à publicação que o ator estava animado e até fazendo piadas.
Vale lembrar que o histórico de saúde do ator já havia preocupado fãs no passado. Em 2017, aos 77 anos, Chuck Norris sofreu duas paradas cardíacas em um intervalo de apenas 47 minutos, enquanto estava em um hotel nos Estados Unidos. Na ocasião, ele precisou ser reanimado e recebeu alta poucos dias depois.
Dias antes, no dia 10 de março, Chuck havia comemorado seu aniversário de 86 anos e celebrado a data de um jeito bem característico: postando um vídeo em que aparecia em um treino de boxe. Foi o último post do artista nas redes sociais. Na legenda, escreveu: “Não envelheço… eu evoluo”.
“Hoje faço 86 anos! Nada como um pouco de ação descontraída em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais vão imaginar”, legendou sua última publicação.
Fãs e familiares lamentam a morte
A notícia da morte de Chuck Norris rapidamente tomou conta das redes sociais, e os comentários de luto inundaram a publicação da família no Instagram. Famosos e anônimos se uniram para prestar homenagem.
Dakota Norris, filho do ator, compartilhou um texto emocionante repleto de memórias, gratidão e admiração. Na mensagem, o filho descreve o pai como seu maior exemplo de vida, destacando qualidades como generosidade, coragem, disciplina e fé. “Você tem sido o homem que eu admirei toda a minha vida”, escreveu.
Danilee, irmã de Dakota, também publicou um longo texto e recebeu o carinho de seguidores. “Não acho que ‘luto’ seja uma palavra suficiente para descrever as emoções que minha família e eu estamos vivendo neste momento… Perder um dos pais é algo para o qual você nunca está preparado”, iniciou a publicação, onde relembrou a doçura e o lado protetor do artista. “Meu pai amava de forma profunda e cuidava de cada pessoa da sua vida com uma ternura imensa. Ele podia ter um exterior de guerreiro, mas seu coração era cheio de amor, e sou tão grata por isso ser algo que ele e minha mãe me transmitiram.” Clique AQUI para ler na íntegra.
O lutador Eddie Hall, o Homem Mais Forte do Mundo, deixou emojis de coração partido. Já o lutador Stephen “Wonderboy” Thompson escreveu: “Oh não! Não acredito! Você ajudou a moldar minha infância como artista marcial! Você sempre fará falta! Lenda!” Entre os comentários mais tocantes, um fã resgatou o espírito imortal dos famosos memes do astro: “Não foi a morte que matou Chuck Norris, foi ele quem a derrotou. Você é imortal!”. Clique AQUI para ver mais homenagens.
O ‘herói indestrutível de Hollywood’
Nascido em Oklahoma, nos Estados Unidos, em março de 1940, Carlos Ray “Chuck” Norris foi militar na Força Aérea dos EUA. Campeão de karaté nos anos 60 e 70, ele treinou celebridades como Steve McQueen, e conquistou trabalhos como ator, onde se consagrou como “o herói indestrutível de Hollywood”: ator, praticante de artes maciais e ícone da cultura pop, ampliou seu legado para além dos filmes de ação da década de 1980.
Em O Voo do Dragão (1972), contracenou com Bruce Lee, emendando trabalhos em filmes como Desaparecido em Combate (1984), O Código do Silêncio (1985) e Invasão EUA (1985). Na televisão, brilhou com Walker, Texas Ranger (1993–2001), virando uma espécie de “instituição norte-americana”. Na internet, virou “lenda” com os memes de “Chuck Norris Facts”, que viralizaram representando um herói indestrutível.
Após décadas de sucesso no cinema, Chuck Norris decidiu se afastar dos holofotes para se dedicar à vida pessoal. O ator pausou a carreira para cuidar da esposa, Gena O’Kelley, que enfrentou graves complicações de saúde após um erro médico durante um exame de ressonância magnética — o contraste aplicado no corpo tinha uma concentração anormal de gadolínio, o que causou complicações graves. “Eu desisti da minha carreira no cinema para cuidar de Gena. Minha vida toda no momento gira em torno de manter ela viva. Eu acho que isso é bem importante”, disse ao Daily Mail.
Com Gena, o astro teve dois filhos: Dakota Norris e Danilee Kelly, porém o astro deixa ainda mais três filhos: Mike e Eric Norris, de seu primeiro casamento com Dianne Holechek, e Dina, de um relacionamento extraconjugal na década de 1960, que ele conheceu anos depois.