Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86

Danilee, irmã de Dakota, também publicou um longo texto e recebeu o carinho de seguidores. “Não acho que ‘luto’ seja uma palavra suficiente para descrever as emoções que minha família e eu estamos vivendo neste momento… Perder um dos pais é algo para o qual você nunca está preparado”, iniciou a publicação, onde relembrou a doçura e o lado protetor do artista. “Meu pai amava de forma profunda e cuidava de cada pessoa da sua vida com uma ternura imensa. Ele podia ter um exterior de guerreiro, mas seu coração era cheio de amor, e sou tão grata por isso ser algo que ele e minha mãe me transmitiram.” Clique AQUI para ler na íntegra.

Chuck e sua filha Danilee — Foto: Reprodução/Instagram

O lutador Eddie Hall, o Homem Mais Forte do Mundo, deixou emojis de coração partido. Já o lutador Stephen “Wonderboy” Thompson escreveu: “Oh não! Não acredito! Você ajudou a moldar minha infância como artista marcial! Você sempre fará falta! Lenda!” Entre os comentários mais tocantes, um fã resgatou o espírito imortal dos famosos memes do astro: “Não foi a morte que matou Chuck Norris, foi ele quem a derrotou. Você é imortal!”. Clique AQUI para ver mais homenagens.

Chuck Norris — Foto: Reprodução / Instagram

O ‘herói indestrutível de Hollywood’

Nascido em Oklahoma, nos Estados Unidos, em março de 1940, Carlos Ray “Chuck” Norris foi militar na Força Aérea dos EUA. Campeão de karaté nos anos 60 e 70, ele treinou celebridades como Steve McQueen, e conquistou trabalhos como ator, onde se consagrou como “o herói indestrutível de Hollywood”: ator, praticante de artes maciais e ícone da cultura pop, ampliou seu legado para além dos filmes de ação da década de 1980.

Em O Voo do Dragão (1972), contracenou com Bruce Lee, emendando trabalhos em filmes como Desaparecido em Combate (1984), O Código do Silêncio (1985) e Invasão EUA (1985). Na televisão, brilhou com Walker, Texas Ranger (1993–2001), virando uma espécie de “instituição norte-americana”. Na internet, virou “lenda” com os memes de “Chuck Norris Facts”, que viralizaram representando um herói indestrutível.

Chuck Norris P&B — Foto: Getty Images

Após décadas de sucesso no cinema, Chuck Norris decidiu se afastar dos holofotes para se dedicar à vida pessoal. O ator pausou a carreira para cuidar da esposa, Gena O’Kelley, que enfrentou graves complicações de saúde após um erro médico durante um exame de ressonância magnética — o contraste aplicado no corpo tinha uma concentração anormal de gadolínio, o que causou complicações graves. “Eu desisti da minha carreira no cinema para cuidar de Gena. Minha vida toda no momento gira em torno de manter ela viva. Eu acho que isso é bem importante”, disse ao Daily Mail.

Chuck e Gena O’Kelley — Foto: The Getty Images

Com Gena, o astro teve dois filhos: Dakota Norris e Danilee Kelly, porém o astro deixa ainda mais três filhos: Mike e Eric Norris, de seu primeiro casamento com Dianne Holechek, e Dina, de um relacionamento extraconjugal na década de 1960, que ele conheceu anos depois.