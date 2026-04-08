Após repercussão, padre anuncia que vai refazer rifa da própria paróquia em que ganhou carro em SC

A polêmica começou após um vídeo registrar o momento do sorteio, realizado no domingo (5). Nas imagens, voluntários jogam os bilhetes para o alto, e o padre Eduardo Senna pega um papel no ar. Ao conferir o bilhete, ele comemora: “Vocês não vão acreditar. É em branco, é o meu!”, enquanto fiéis riem da situação (assista acima).