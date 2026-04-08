Após repercussão, padre anuncia que vai refazer rifa da própria paróquia em que ganhou carro em SC

Novo sorteio está marcado para esta quinta-feira (9), sem os bilhetes adquiridos pelo pároco. Rifa tem como objetivo arrecadar recursos para a reforma de cinco comunidades ligadas à paróquia.
Após a repercussão nas redes sociais, a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis, vai refazer o sorteio de uma rifa em que o prêmio principal, um carro Fiat Argo, acabou sendo ganho pelo próprio padre da comunidade.
O novo sorteio está marcado para esta quinta-feira (9) e será realizado sem os bilhetes adquiridos pelo pároco.
A polêmica começou após um vídeo registrar o momento do sorteio, realizado no domingo (5). Nas imagens, voluntários jogam os bilhetes para o alto, e o padre Eduardo Senna pega um papel no ar. Ao conferir o bilhete, ele comemora: “Vocês não vão acreditar. É em branco, é o meu!”, enquanto fiéis riem da situação (assista acima).