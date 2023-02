Na Pampulha, fisiculturista discute por traição e atira quatro vezes na mulher

A Polícia Militar procura por um fisiculturista, de 44 anos, acusado de atirar quatro vezes contra a companheira, de 37 anos, na noite dessa quinta-feira (23) no bairro Liberdade, região da Pampulha em Belo Horizonte. Os disparos ocorreram após uma discussão entre o casal, que foi ouvida pelos vizinhos, que também escutaram os tiros e o pedido de socorro.

Quando a polícia chegou no endereço, a mulher tinha sido amparada pelos vizinhos até a chegada do Samu. Ela foi encaminhada para o Hospital João XXIII, onde a equipe médica constatou as perfurações na nuca, na coxa, no ombro e também na mandíbula, todas as partes no lado esquerdo do corpo. Ela chegou lá consciente e responsiva, mas não houve atualização do quadro de saúde da vítima.

As testemunhas disseram aos militares que ouviram discussão do casal devido a uma traição extraconjugal e logo após ouviram os disparos e depois ouviram também os pedidos de socorro. Os vizinhos viram o autor fugiram do local, sentido parque ecológico.

Foi feito cerco na mata, sobrevoo com o helicóptero e até rastreamento com cães, mas a polícia não teve êxito na prisão do autor dos disparos, mas as diligências permanecem. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia das Mulheres. No apartamento onde ocorreu a discussão, a polícia encontrou um revólver calibre 38 que pode ter sido a arma utilizada no crime.

Fonte : O tempo