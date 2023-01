NA PALMA DA MÃO

Pacientes já podem acionar unidades de saúde via WhatsApp

CARATINGA – Com o objetivo de facilitar o acesso aos atendimentos em saúde na rede pública municipal a Secretaria de Saúde de Caratinga disponibilizou agendamentos e solicitações de serviços via WhatsApp para algumas unidades de saúde. O serviço teve início nessa sexta-feira (6).

Serviços que podem ser solicitados via WhatsApp:

– Agendamento de consultas;

– Verificação de marcação de exames;

– Solicitação de renovação de receitas de medicação de uso permanente; (Com apresentação de foto da receita anterior.)

– Agendamento de vacinação;

– Confirmação de horário de transporte para tratamento fora de domicilio; (Setor de transporte);

– E solicitação de informações gerais sobre serviços de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em breve as demais unidades também contarão este canal de atendimento.

Unidades que já contam com esse serviço

No momento as unidades que já tem esse serviço são as seguintes: