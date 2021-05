Na Onda Verde, microrregião de Caratinga pode realizar eventos com 250 pessoas

CARATINGA- A Microrregião de Caratinga avançou para a Onda Verde do Plano Minas Consciente. Já a macrorregião Vale do Aço permanece na Onda Amarela. Vale lembrar que, em caso de divergência entre as ondas da macro e da microrregião, cabe ao prefeito optar por qual recomendação seguir.

Na Onda Verde, todo o comércio pode funcionar. Se tratando de eventos a distância linear deve ser de 1,5 metros com a capacidade de 4m² por pessoa. O máximo de pessoas por evento deve ser de 250.

O grupo, que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado conta com integrantes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público, da Associação Mineira dos Municípios e da Defensoria, entre outros órgãos.

OS INDICADORES

O Comitê Extraordinário Covid-19 decidiu, nesta quinta-feira (27), pela manutenção das 14 macrorregiões de Saúde nas respectivas ondas do Minas Consciente em que se encontram atualmente. Com isso, as macros Centro, Centro Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Oeste, Sul e Triângulo do Sul permanecem na onda vermelha do plano, enquanto as regiões Norte, Triângulo do Norte, Vale do Aço e Sudeste continuam na onda amarela.

De acordo com a decisão, as micros de Turmalina/Minas Novas/Capelinha, Montes Claros/Coração de Jesus, Francisco Sá, Caratinga e Coronel Fabriciano/Timóteo avançam para a onda verde do plano, criado pelo Governo de Minas para retomada gradual e segura da economia. As micros de Curvelo, Barbacena, João Pinheiro e Além Paraíba evoluem da onda vermelha para a amarela. Já as microrregiões de Guanhães, João Monlevade, Araçuaí, Viçosa, Brasília de Minas/São Francisco/Januária, Pirapora, Oliveira/Santo Antônio do Amparo e Ubá regridem da onda amarela para a vermelha. As mudanças passam a valer no próximo sábado (29), com a publicação no Diário Oficial do Estado.

De acordo com os dados apresentados pelo Comitê, a taxa de positividade está em 36%, um ponto percentual a menos em relação à semana anterior, o que mostra tendência de platô da pandemia. A taxa de incidência da doença no estado apresentou crescimento de 6%. Já o número de pedidos de solicitações de internações aumentou 15,87% na última semana.

Atualmente, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a covid-19 está em 79,55%, enquanto a ocupação de leitos de enfermaria está em 78,21%. Em todo o estado, 253 pacientes aguardam por internação em UTI e outros 410 por um leito de enfermaria.

As cidades com menos de 30 mil habitantes apresentaram leve aumento na incidência da covid-19 após cinco semanas em queda, passando de 91 para 87 municípios com incidência abaixo de 50 casos para 100 mil habitantes. Eles podem progredir automaticamente de onda, independentemente da situação da região em que se encontram.