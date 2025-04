NA CONTRAMÃO: Colisão entre carro e ônibus em Caratinga

REPORTAGEM COMPLETA: Na manhã dessa terça-feira(29), um grave acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga.

De acordo com Cláudio, motorista da viação Rio Doce, ele seguia de Caratinga com 40 passageiros para Piedade de Caratinga, quando no bairro Zacarias, o motorista de um veículo Punto, que tinha saído da avenida Dário Grossi, foi tentar atravessar a rodovia, entrou na contramão e colidiu de frente com o ônibus.

Nenhum passageiro ficou ferido. O motorista da Rio Doce disse que o condutor do carro aparentava estar embriagado, assim como algumas testemunhas que estavam no local.

*Após gravação de entrevista, a PRF constatou o crime de embriaguez ao volante pelo condutor do automóvel