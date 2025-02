Na campanha do Oscar, farmácias dão desconto para Fernandas

Ação celebra as indicação de ‘Ainda estou aqui’ ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres

No próximo domingo (2/3), data da cerimônia do Oscar, as Drogarias Pacheco e São Paulo vão contar com uma promoção especial para torcer pela vitória de ‘Ainda estou aqui’ na maior premiação do cinema. O longa de Walter Salles foi indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres.

Na ação, qualquer pessoa chamada Fernanda que fizer compra pelo e-commerce ou aplicativo das empresas vai ter um desconto exclusivo de 15%. Para participar da promoção, basta inserir o cupom FERNANDA15 no ato da compra.

Além do nome, o cupom só é válido para compras acima de R$140,00 para itens vendidos e entregues pelas drogarias, exceto medicamentos e medidores de glicose. E, se o Brasil levar pelo menos uma estatueta, a promoção será estendida durante toda a segunda-feira, dia 03/03.

Onde assistir ao Oscar?

A cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo e com tradução simultânea na TV aberta pela TV Globo. A transmissão será para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, por conta dos desfiles das escolas de samba. Os cariocas vão poder acompanhar pela internet, pelos sites G1 e Gshow.

Na TV por assinatura, a transmissão do TNT vai estar disponível. No streaming, assinantes da Max vão poder assistir à cerimônia, sem nenhuma cobrança adicional.

Fonte: Estado de Minas