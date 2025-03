Mutirão de prevenção à saúde da mulher

CARATINGA- No próximo sábado (29), a Secretaria de Saúde de Caratinga promoverá um grande mutirão voltado à prevenção da saúde da mulher. A ação, intitulada “Mulher Saudável, Mulher Feliz!”, faz parte da campanha de prevenção ao câncer de colo de útero e acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, distritos e na Unidade V, das 8h às 16h.

Durante o evento, serão ofertados gratuitamente os seguintes serviços: exame preventivo (Papanicolau) – fundamental para a detecção precoce do câncer de colo de útero; testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) – diagnóstico ágil para iniciar tratamento, se necessário; e vacinação – atualização do calendário vacinal, incluindo imunização contra o HPV.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção e convida todas as mulheres a participarem. Para ser atendida, basta levar documentos pessoais, cartão do SUS e de vacinação.

A ação faz parte do “Março Lilás”, campanha de conscientização sobre a importância do cuidado e da detecção precoce do câncer de colo de útero. Com iniciativas como essa, o município busca garantir mais saúde e qualidade de vida para as mulheres caratinguenses.

SERVIÇO:

Data: 29/03/2025 (sábado)

Horário: 08h às 16h

Local: Todas as UBS de Caratinga, distritos e Unidade V

Para mais informações, procure a UBS mais próxima