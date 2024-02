Mutirão de cirurgia de catarata em Caratinga

A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste domingo (04/02), no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o primeiro mutirão de cirurgias de catarata de 2024. A iniciativa beneficiará cerca de 70 pessoas que aguardavam pelo procedimento.

A catarata é uma doença que causa a opacidade do cristalino, lente natural do olho, e leva à perda progressiva da visão. A cirurgia de catarata é um procedimento simples e seguro que restaura a visão dos pacientes.

Mais de 500 cirurgias previstas para 2024

Em 2022, o município realizou 336 cirurgias de catarata. Já em 2023, foram 420 procedimentos. A estimativa para 2024 é realizar mais de 500 cirurgias. Desde 2017, ano a ano, a Prefeitura de Caratinga zera a fila de espera de cirurgias de catarata no município.

Todos os procedimentos do mutirão são custeados com recursos próprios do município, através da Secretaria Municipal de Saúde. Apenas no mutirão deste domingo, a Prefeitura investiu R$ 133.700,00 (cento e trinta e três mil e setecentos reais).