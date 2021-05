MÚSICA E SOLIDARIEDADE

Santuário realizará “Live Solidária do Dia das Mães”

CARATINGA- A Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus- Santuário realizará amanhã, a partir das 18h, a “Live Solidária do Dia das Mães”.

De acordo com padre Júnior Marques, todas as pessoas são convidadas a assistirem a transmissão que acontecerá no canal da Paróquia pelo YouTube. “O objetivo da nossa live é levar comida, solidariedade às pessoas que neste momento de pandemia estão passando por momentos difíceis economicamente, também psicologicamente, pois estão muito abaladas. Temos intuito de levar cestas básicas para a casa das pessoas e também alegrar a vida dessas pessoas que estão psicologicamente abaladas”.

A live seguirá até às 21h, tendo como apresentadores Gigi Azevedo e padre Júnior. A programação especial contará com a participação de Dedéu, Agência Emoción e Daywison Dhalma.

Para contribuir, há três formas, como destaca padre Júnior. “Pode trazer a sua cesta básica aqui no Santuário de Adoração, que estará aberto no sábado, das 8h30 às 20h30; pelo PIX da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus ou depósito na nossa conta poupança”.

A distribuição dos donativos acontecerá após um trabalho de pesquisa junto a famílias que serão cadastradas. “Temos uma equipe que já trabalha todos os meses aqui na Paróquia e distribui essas cestas básicas. Como será um número maior, essa equipe vai até a casa das pessoas, visitando e vendo se precisam realmente destas cestas. Sendo constatado, será feito o cadastro e as famílias vêm aqui e buscam sua cesta”.

Padre Júnior finaliza deixando um convite para que o público participe da live. “Você que quer participar de um momento bacana, descontraído, de alegria, venha conosco. Muita solidariedade e muita alegria na nossa live solidária do Dia das Mães. E desde já, um Feliz Dia das Mães para todas as mães caratinguenses”.