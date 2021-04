Muro desaba sobre servente de pedreiro

Vítima foi socorrida com suspeita de fratura na clavícula esquerda

CARATINGA – Na tarde desta segunda-feira (12), o Corpo de Bombeiro Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estiveram no bairro Limoeiro para socorrer um servente de pedreiro que foi atingido por um muro que desabou.

Lúcio Mauro Fernandes contou que estava desmanchando a parede de um banheiro em uma construção antiga, na avenida Ana Pena de Faria, quando a laje caiu e o muro atingiu o seu colega Rogério.

Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiro Militar, que junto do Samu, esteve no local para fazer o socorro ao servente de pedreiro.

Segundo o sargento BM Afonso, quando a equipe chegou ao local, a vítima não estava debaixo de nenhum escombro, mas reclamava de dores na clavícula. “Ele havia sido atingido por uma parede que caiu que atingiu a sua clavícula esquerda, mas ele estava consciente e orientado”, explicou o bombeiro.

Rogério foi conduzido ao hospital pela equipe do Samu. No momento do acidente o servente de pedreiro usava o capacete de segurança.