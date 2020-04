MURO DA RUA AUGUSTO DE MORAIS

Vereadores buscam informações sobre empresa contratada. Prefeitura afirma que vencedora da licitação comprovou por meio de documentos estar apta a realizar a obra

CARATINGA – Nesta última terça-feira (14), os vereadores Johny Claudy, Rômulo Costa e Wellington Corrêa, o “Helinho” divulgaram em suas redes sociais que estiveram em Ipanema com objetivo de obter informações sobre a empresa que ganhou a licitação para construção do muro entre as ruas Augusto de Morais e Coronel Antônio Saturnino.

A iniciativa se deu após o muro em construção desabar com a chuva da madrugada do último dia 8. Também em apuração sobre o caso, a prefeitura providenciou a elaboração de um laudo técnico pelo Departamento de Engenharia e Administração e realizou um boletim de ocorrência.

A obra teve início há quase um ano e está sendo executada por empresa licitada pela Prefeitura de Caratinga, após uma longa espera dos moradores desde 2012. Naquela época, uma cratera foi aberta na Rua Augusto de Morais, onde só é possível passar a pé e com cautela. As condições precárias também trouxeram consequências à Rua Coronel Antônio Saturnino, pois o deslizamento de encosta ocorria exatamente sobre esta rua.

Em março de 2019, a Prefeitura informou que foram projetados dois muros de contenção devido a elevada diferença de nível de 14 metros, entre a Rua Augusto de Morais e a Rua Coronel Antônio Saturnino.

Os serviços de aterro compactado no segundo muro seriam executados pelo executivo, em razão de sua responsabilidade pela recuperação da drenagem pluvial e pavimentação da rua Augusto de Morais. O dreno do muro ficou de responsabilidade da empresa vencedora da licitação da obra.

O valor da obra conforme placa afixada no local é de R$ 429.619,44 com um prazo de execução que seria de oito meses.

VEREADORES

Conforme consta no Portal de Transparência, no momento da licitação para realização da obra, foram convocadas para abertura de envelopes as empresas Eduardo José Bastos Pio Eireli, Elci Barbosa de Barros Eireli, Minas Serviços e Construções Eireli, e Acs Construção e Pavimentação Eireli – ME, em 30/01/2019. Vencedora do processo licitatório, a empresa Eduardo José Bastos Pio Eireli teve em 16 de maio de 2019, (data de registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais), seu nome empresarial alterado para BHL Construtora Eireli.

A empresa BHL Construtora Eireli, contratada para trabalhar na obra em 2019, com informações do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), fica situada à avenida Sete de Setembro, número 1778, em Ipanema. De acordo com os vereadores, ao chegarem ao endereço citado, teriam encontrado um terreno com plantação de milho.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com o telefone que seria da BHL, mas era de uma empresa de contabilidade, que não tem ligação com a construtora. Também no Portal de Transparência consta os pagamentos que já foram feitos à empresa. Em 8 de fevereiro de 2019, o valor pago foi de R$ 155.421,34; em 18 de julho de 2019, R$ 64.104,66 e em 2 de janeiro de 2020, o pagamento foi de R$ 31.040,43, somando R$ 250.566,43.

A PREFEITURA

A Prefeitura de Caratinga, em nota, afirmou que a empresa foi devidamente contratada através de competente processo licitatório; comprovando, por meio de documentos, estar apta a firmar compromisso junto ao município de Caratinga. “Quanto ao endereço informado pela empresa, não é objeto do contrato, não sendo, assim, da competência do município a verificação do mesmo. A empresa registra seu endereço na junta comercial, que é o órgão competente para deferir ou não o registro pretendido”, disse.

O executivo ainda frisou que, a respeito da queda do muro, encaminhou uma notificação à empresa via correio, e-mail e também publicou no Diário Oficial.