Municípios receberão repasses para compra de medicamentos

DA REDAÇÃO- O Ministério da Saúde publicou portaria que detalha os repasses referentes aos recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

O recurso tem o objetivo de auxiliar os gestores públicos na compra de medicamentos e insumos para o tratamento dos principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde (APS).

Caratinga receberá R$ 45.263,82 mensais ou R$ 543.165,84 no ano. Confira a relação dos municípios da região beneficiados, além dos valores dos repasses mensais e o total anual.

Recursos federais repassados para o financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

Município (ente beneficiário) Fundo Municipal de Saúde (mês) Total (mês) Total (ano)

BOM JESUS DO GALHO R$ 7.405,27 R$ 7.405,27 R$ 88.863,24

CARATINGA R$ 45.263,82 R$ 45.263,82 R$ 543.165,84

CÓRREGO NOVO R$ 1.555,92 R$ 1.555,92 R$ 18.671,04

ENTRE FOLHAS R$ 2.662,62 R$ 2.662,62 R$ 31.951,44

IMBÉ DE MINAS R$ 3.451,50 R$ 3.451,50 R$ 41.418,00

INHAPIM R$ 11.969,42 R$ 11.969,42 R$ 143.633,04

PIEDADE DE CARATINGA R$ 4.247,31 R$ 4.247,31 R$ 50.967,72

PINGO-D’AGUA R$ 2.449,91 R$ 2.449,91 R$ 29.398,92

SANTA BÁRBARA DO LESTE R$ 4.039,55 R$ 4.039,55 R$ 48.474,60

SANTA RITA DE MINAS R$ 3.575,95 R$ 3.575,95 R$ 42.911,40

SAO SEBASTIÃO DO ANTA R$ 3.250,19 R$ 3.250,19 R$ 39.002,28

UBAPORANGA R$ 6.183,54 R$ 6.183,54 R$ 74.202,48

VARGEM ALEGRE R$ 3.213,00 R$ 3.213,00 R$ 38.556,00