Municípios recebem orientação para Campanha Estadual de Multivacinação

Em reunião com equipes municipais de vacinação, a Superintendência Regional de Saúde de Passos alinhou as estratégias para garantir o sucesso da campanha

DA REDAÇÃO – No período de 4 a 29/11, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) realiza a Campanha Estadual de Multivacinação 2024. O objetivo é promover a atualização da caderneta de vacinas das crianças e adolescentes menores de 15 anos e aumentar as coberturas vacinais contra doenças imunopreveníveis. Na área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos, em reunião com a equipe de imunização nesta quarta-feira (23/10), os vacinadores dos 27 municípios da SRS receberam orientações e esclareceram dúvidas sobre a campanha.

O encontro foi realizado em plataforma da internet pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVEPI), que repassou as informações da Coordenação Estadual do Programa de Imunizações (CEPI) da SES-MG para a realização da campanha.

O Dia D da campanha vai ocorrer em 23/11, uma mobilização estadual em torno da vacinação com os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. As doses são destinadas à proteção das crianças e adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias, contra doenças como tuberculose, hepatite B, rotavírus humano, meningite C, poliomielite, febre amarela, varicela, entre outras infecções que causam graves sequelas e mortes.

A coordenadora do NUVEPI, Márcia Aparecida Silva Viana, e a referência técnica em imunizações, Sueli Veloso Maia, conduziram a reunião, que gerou boas expectativas quanto ao sucesso da campanha. “Os municípios têm se esforçado para aumentar a cobertura vacinal, então a nossa expectativa é de que prossigam nessa missão, continuando a investir principalmente na vacinação extramuros”, disse Márcia Silva.

Cobertura vacinal

A referência em imunizações, Sueli Veloso, explicou que a SES-MG está empenhada na realização da campanha, com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais que vêm reduzindo desde o ano de 2016, com diminuição acentuada durante a pandemia da covid-19 e nos anos subsequentes. “A justificativa no empenho desse trabalho – de elevar e manter as coberturas vacinais – está no benefício em reduzir o risco de reintrodução e a disseminação das doenças imunopreveníveis, até então controladas ou erradicadas”, disse a referência da SRS Passos.

Ainda conforme Sueli, a campanha de multivacinação vai ocorrer de forma seletiva junto à população-alvo, que será identificada com o cartão de vacina atrasado. A meta de cobertura é de 95% para todas as vacinas, em todas as faixas etárias, conforme preconiza o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

Ainda na reunião, outro importante destaque foi a divulgação da campanha estadual junto à população, por meio de ações de comunicação e mobilização social, para que o trabalho alcance o resultado desejado.

Por Enio Modesto