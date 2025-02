Municípios que alcançaram meta vacinal em 2024 recebem certificação do MP e do Governo de Minas

A região esteve representada pro Bugre e Vargem Alegre

BELO HORIZONTE – Nesta quarta-feira (5), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Governo do Estado premiaram com o selo #BoraVacinar 418 municípios que alcançaram ou que se aproximaram das metas de vacinação infantil em 2024. Ao todo foram 58 municípios certificados com o Selo Ouro e 360 com o Selo Prata. O evento ocorreu no Minascentro, em Belo Horizonte.

Idealizada pelo MPMG, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Saúde (CAO-Saúde), a premiação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MG) e da Associação Mineira de Municípios (AMM). Além do CAO-Saúde. Também participam do projeto #BoraVacinar, os centros de apoio operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação (CAO-Educ) e das Crianças e Adolescentes (CAODCA) e a Assessoria de Comunicação do MPMG.

Nessa terceira edição do projeto, houve aumento de quase 17,5% no número de municípios que atingiram ou se aproximaram das metas vacinais, previstas no Programa Nacional de Imunização (PNI), e foram certificados. O número subiu de 356, em 2023, para 418 em 2024. Na primeira edição, em 2022, foram 286 municípios premiados.

“Parabéns aos gestores que atingiram as metas do projeto #BoraVacinar e que isso sirva de incentivo aos outros. É motivo de orgulho saber que a população está bem atendida e vai estar protegida das doenças”, afirmou o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho. Segundo ele, o Ministério Público tem “um canal de diálogo muito franco, muito aberto com aqueles que realmente querem fazer gestão pública e precisam de uma instituição que tem sustentabilidade jurídica para auxiliá-los”.

Durante o evento, representantes dos municípios que alcançaram as metas de cobertura de todas as 14 vacinas destinadas a crianças de zero a dois anos receberam o Selo Ouro e a certificação das mãos do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e da coordenadora do CAO-Saúde, Giovanna Carone Nucci Ferreira. Já os outros 418 que se aproximaram da meta receberão o Selo Prata.

“O projeto #BoraVacinar foi criado com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal no estado e tirar dúvidas sobre os imunizantes”, afirmou Giovanna Ferreira. Segundo ela, nos últimos anos, o cumprimento das metas de vacinação pelos gestores públicos se tornou um grande desafio de saúde pública devido a uma redução drástica dos índices de imunização, o que representa risco de ressurgimento de doenças infectocontagiosas graves antes erradicada. Para mudar isso, está sendo preciso, conforme disse, um esforço coletivo entre instituições, pessoas e profissionais de saúde.

Coordenadores

Os certificados também foram entregues pelos coordenadores regionais de Defesa da Saúde, promotores de Justiça Thereza Rachel d’Ávila Rianil (Centro-Sul e Sudeste), Andressa Isabelle Ferreira Barreto (Triângulo do Sul), Fernando Henrique Zorzi Zondan (Triângulo do Norte), Marina Brandão Póvoa (Centro), Renata de Andrade Santos (Norte), Gisele Stela Martins Araujo (Sul), Reinaldo Pinto Lara (Leste, Leste do Sul e Vale do Aço), Marcus Vinícius Lamas Moreira (Oeste). As coordenadoras do CAO-Educ, Giselle Ribeiro de Oliveira, e do CAODCA, Graciele de Resende Almeida também participaram do evento.

Municípios certificados com o Selo Ouro

Os 58 municípios que receberam o Selo Ouro foram: Piedade dos Gerais, São Joaquim de Bicas, Sarzedo, Ferros, Morro do Pilar, Morro da Garça, Santo Hipólito, Cedro do Abaeté, Fortuna de Minas, Capela Nova, Cipotânea, Itaverava, Bom Sucesso, Coronel Xavier Chaves, Piedade do Rio Grande, São Vicente de Minas, Piranguçu, Wenceslau Braz, Francisco Badaró, Goiabeira, Frei Lagonegro, Paulistas, Canaã, Pedra do Anta, Crisólita, Umburatiba, Carlos Chagas, Serra dos Aimorés, Nova Módica, Pescador, São José do Divino, Guarda, Arapuá, Santa Rosa da Serra, Formoso, Riachinho, Luislândia, Ubaí, São João do Pacuí, Ponto Chique, Medeiros, Bias Fortes, Santa Rita de Jacutinga, Coronel Pacheco, Santo Antônio do Aventureiro, Laranjal, São Sebastião da Vargem Alegre, Silveirânia, Natalândia, Claraval, São Tomé das Letras, Cachoeira Dourada, Abadia dos Dourados, Indianópolis, Pratinha, Veríssimo, Vargem Alegre e Bugre.