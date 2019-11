Municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho recebem veículos para a saúde

Ônibus serão utilizados para o transporte de pacientes no Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

CARATINGA- Na manhã de ontem, os municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho receberam veículos novos, que serão utilizados no transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio (TFD). A entrega oficial foi realizada no pátio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Por indicação dos deputados estaduais André Quintão (PT) e Professor Irineu (PSL), o prefeito Welington Moreira recebeu as chaves de dois ônibus. Já o chefe do executivo bonjesuense Willian Batista de Calais, recebeu um ônibus, por indicação do deputado estadual Neilando Pimenta (PODE).

Dr. Welington afirma que a entrega dos veículos representa o melhor atendimento à população que necessita do TFD. “Representa também conquista, acho que nós vínhamos buscando isso desde o início do governo e agora através dos dois deputados estaduais André Quintão e Professor Irineu, estamos recebendo nesse momento esses dois veículos, que serão de grande valia e importância no transporte dos pacientes para fora do nosso município”.

A aquisição dos veículos se deu por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas (Cides-Leste), o que Dr. Welington fez questão de frisar. “O trabalho do Consórcio, em especial da Vânia (Vânia Franco), que hoje está como secretária executiva, não mediu esforços para que nós realmente pudéssemos ter essa viabilidade de recebimento desses dois veículos para nosso município. Gostaríamos de deixar nosso agradecimento a ela, pelo comprometimento, dedicação e por acreditar que era possível acontecer o que acabou acontecendo com a cessão desses dois veículos e o recebimento deles pelo município, através do consórcio”.

450 pacientes do município de Caratinga são transportados por semana. Os novos veículos vão proporcionar agilidade e mais conforto aos usuários, como relata a secretária de Saúde, Jacqueline Marli. “Um dos nossos desafios na saúde hoje é o transporte, tendo em vista uma demanda que cresce diariamente de pacientes para uso de Tratamento Fora do Domicílio, que nós chamamos de TFD. Esses ônibus estarão disponíveis para atender aos nossos pacientes que fazem Caratinga-Belo Horizonte e Belo Horizonte-Caratinga, então ficarão nessa escala e nossos pacientes serão assistidos de forma digna, são ônibus novos, veículos totalmente equipados, preparados para pegar estrada, com qualidade e fazer com que ofertemos realmente um serviço de qualidade para os nossos usuários”.

Conforme a secretária, para essa finalidade, o município contava com dois veículos terceirizados, atendendo de segunda a sexta. “Agora, teremos esses veículos que farão essa escala. Teremos quatro motoristas disponíveis, porque enquanto um está indo, outro está retornando, então dois motoristas para cada veículo, para que nossos usuários, nossos pacientes, sejam transportados em segurança, assistidos da melhor maneira”.

O assessor Luciano Campos, representou o deputado André Quintão, deixou sua mensagem aos gestores da região. “Só acredita na saúde, quem um dia precisou da saúde. E a saúde pública é um sistema que mesmo com suas dificuldades, atende aos mais carentes, à toda população. Estamos fazendo essa entrega mais do que nossa obrigação com política pública, tem que acabar no Brasil com favor. Isso é uma conquista da sociedade, as portas do gabinete do deputado André Quintão não estarão fechadas a gestor nenhum, a política pública é uma conquista de todos”.

O deputado Professor Irineu participou da solenidade e reafirmou sua ligação com a cidade de Caratinga, bem como a importância de investir em saúde. “Sou filho da terra, quando venho aqui em Caratinga, venho para a minha terra. O ônibus tem uma importância fundamental que é de transportar vida, o grande patrimônio que temos hoje no nosso País é o ser humano. Sei que não é fácil, mas precisamos cuidar das vidas. Nós, deputados, não podemos medir esforços para investir na saúde”.

BOM JESUS DO GALHO

Sobre a entrega de um veículo para o município de Bom Jesus do Galho, o prefeito Willian Batista falou a respeito os desafios da saúde pública e a união dos prefeitos. “É um momento de muita alegria adquirindo esse ônibus, que será de grande valia para nossa cidade. Sei que o povo hoje recebendo esse ônibus, terá mais condições de um transporte mais de qualidade, que vai dar mais valor ao paciente no dia a dia. Agradeço aqui também ao deputado Neilando Pimenta que nos indicou esse veículo e aos prefeitos da região, pela parceria de sempre, que lutam com a gente na saúde, todos sabem que não é fácil com a falta de recursos, nós gestores temos de lutar com muito esforço. Agradeço também ao consórcio, pois sabemos do empenho para esta conquista”.