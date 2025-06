Municípios da SRS Manhuaçu participam de oficina do programa Visa CIS para fortalecimento da Vigilância Sanitária

MANHUAÇU – A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu promoveu, na quinta-feira (26), uma oficina técnica do programa Visa CIS, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), voltada ao fortalecimento da Vigilância Sanitária nos municípios mineiros. O encontro contou com a participação ativa dos consórcios intermunicipais de Saúde CISVERDE e CISCAPARAÓ, além de gestores e profissionais de vigilância municipais.

O objetivo da oficina foi construir, de forma coletiva, o plano de trabalho do programa no território, a partir da escuta qualificada das necessidades locais. A metodologia adotada priorizou o trabalho em grupo, permitindo a troca de experiências e a elaboração conjunta das ações que nortearão a execução do Visa CIS nos próximos anos.

Visa CIS

O Visa CIS — Vigilância Sanitária em Consórcios Intermunicipais de Saúde – é uma estratégia da SES-MG que visa reorganizar e fortalecer as ações sanitárias no estado por meio dos consórcios públicos de saúde. A proposta busca promover a regionalização dos serviços, ampliar a cobertura das ações e assegurar maior eficiência na fiscalização de produtos, serviços e ambientes que impactam diretamente a saúde da população. Por meio do suporte técnico, logístico e operacional aos consórcios, o programa também contribui para a padronização das práticas e o cumprimento das normas sanitárias em todo o estado.

A coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária da SRS Manhuaçu, Andressa Aguiar, destacou o esforço do Estado em garantir a presença de técnicos especializados no evento. “Sabemos das dificuldades de deslocamento, mas o nível central encaminhou uma equipe técnica de excelência para esse encontro. O Estado está investindo, e precisamos construir um plano factível e executável. Este é o momento de projetar o futuro da Vigilância Sanitária no nosso território”, afirmou.

Representando o nível central da SES-MG, Aline Álvares, da Coordenação de Simplificação de Serviços da Secretaria de Estado de Saúde, ressaltou a importância da escuta ativa na construção do plano de ação. “Sairemos daqui com um plano que reflita as reais necessidades dos municípios. Estamos todos empenhados e confiantes de que o resultado será positivo”, destacou.

Execução nas microrregiões

O programa Visa CIS será executado de forma integrada nas microrregiões de saúde de Carangola e Manhuaçu, com atuação conjunta dos consórcios CISVERDE e CISCAPARAÓ.

As ações serão operacionalizadas por meio desses consórcios, que assumem o papel de articuladores e executores das atividades nos municípios consorciados.

A iniciativa visa padronizar procedimentos, qualificar equipes locais, otimizar recursos e ampliar a capacidade de resposta frente aos riscos sanitários. Com foco na atuação em rede e no fortalecimento regional, o Visa CIS contribuirá para a melhoria da segurança sanitária, promovendo maior proteção à saúde da população das duas microrregiões.

Texto e Fotos: Antonio Rodrigues / ASCOM SRS Manhuaçu