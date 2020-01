Municípios da região apresentam incidências baixa e silenciosa para doenças relacionadas ao Aedes aegypti

Dados se referem às quatro últimas semanas

DA REDAÇÃO- Em 2020, Minas Gerais registrou 677 casos prováveis de dengue até o momento, não havendo registro de casos graves. Quanto aos óbitos, em 2019 foram confirmados 173 óbitos e 101 permanecem em investigação. Em 2020, um óbito está em investigação e até o momento nenhum óbito foi confirmado.

Em relação à Febre Chikungunya, foram registrados 2.828 casos prováveis de chikungunya em 2019. Desse total, 48 gestantes, sendo 12 com confirmação laboratorial. Em 2020, até o momento oito casos prováveis foram notificados. Já em relação à Zika, em 2019 foram registrados 703 casos prováveis, sendo 165 em gestantes.

Em relação aos municípios da região, nas quatro últimas semanas, a incidência é baixa para os municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Entre Folhas, Piedade de Caratinga e São Sebastião do Anta que registraram entre dois a quatro casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti; e silencioso para Imbé de Minas, Inhapim, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, Ubaporanga e Vargem Alegre que ainda não registraram casos neste período.

INCIDÊNCIA POR MUNICÍPIO

Bom Jesus do Galho

Quatro casos- incidência baixa

Caratinga

Dois casos- incidência baixa

Entre Folhas

Quatro casos- incidência baixa

Imbé de Minas

Silencioso

Inhapim

Silencioso

Piedade de Caratinga

Dois casos- incidência baixa

Santa Bárbara do Leste

Silencioso

Santa Rita de Minas

Silencioso

São Domingos das Dores

Silencioso

São Sebastião do Anta

Quatro casos- incidência baixa

Ubaporanga

Silencioso

Vargem Alegre

Silencioso