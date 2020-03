Município retoma atendimentos pelo Centro de Reabilitação Casu/Funec

CARATINGA- O município de Caratinga retomou na última segunda-feira (2) os atendimentos prestados pelo Centro de Reabilitação Casu-Funec, por meio do Consórcio Cides-Leste. Composto por uma equipe multidisciplinar, o espaço oferece reabilitação para pessoas com necessidades específicas, deficiências físicas, mentais ou doenças que comprometem a qualidade de vida e o bem-estar.

De acordo com a secretária de Saúde Jacqueline dos Santos, a porta de entrada para acessar o serviço é a Unidade Básica de Saúde. “O paciente usuário que demandar esse tipo de serviço de reabilitação, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa levando encaminhamento médico, documentos pessoais como comprovante de residência, carteira de identidade e cartão SUS. Será preenchido um formulário próprio que é da Secretaria de Saúde e direcionado ao Centro de Reabilitação para que seja assistido conforme demandar”.

Infraestrutura ampla e completa para realização de atendimentos. Psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais; fisioterapia dentro das diversas modalidades, equoterapia, horticultura terapêutica, musicoterapia e arteterapia. São muitas as especialidades disponibilizadas aos pacientes.

Jacqueline cita alguns dos serviços que tem sido demandados pelos pacientes dos municípios. “A fisioterapia respiratória é uma demanda que o município já tem e a gente não abarcava essa demanda simplesmente com os nossos profissionais do município. Diante desse novo serviço via Centro e Reabilitação poderemos ofertar, temos um número de pacientes, crianças, por exemplo, que poderemos assistir na totalidade”.

Conforme a secretária de Saúde, antes de reiniciar com a prestação dos atendimentos, o executivo comprava o serviço esporadicamente. Com isso, o usuário não era assistido na totalidade de acordo com sua necessidade. “Hoje ofertamos de forma ilimitada, apenas com critérios de inserção ao serviço”, cita Jacqueline

O atendimento começa com uma avaliação realizada por um clínico geral que, em conjunto com os outros membros da equipe médica, faz o diagnóstico em relação à incapacidade do paciente e traça os objetivos de recuperação. Ele define quais recursos materiais e humanos serão necessários para a reabilitação, o que facilita o trabalho. “Essa porta de entrada só é inicial, para recomeçar o serviço de reabilitação, estando lá aquele paciente que demandar perpassar por todos os serviços ofertados, são os próprios profissionais que compõem todo o quadro da instituição que irão direcionar. Entendemos, por exemplo, uma criança que tem a Síndrome do Autismo, demanda para além de um serviço de reabilitação física e motora, uma equoterapia, às vezes fono; serviços que serão avaliados pelos profissionais na instituição. Ele vai entrar no serviço e sair assistido na totalidade ou permanecer pelo tempo que necessitar”.

Jacqueline reforça que o Casu firmou contrato com o Consórcio Cides-Leste e este, por sua vez, é prestador do município que é consorciado. “Dessa forma, nossa população será assistida. Porém, interessante ressaltar que para os pacientes devidamente cadastrados e naquelas áreas que não temos uma unidade que abrange aquele bairro, será assistido pela Policlínica Municipal e direcionado, que é onde o clínico cobre nossa área descoberta de Atenção à Saúde da Família”.

Com a nova forma de assistência, a Prefeitura acredita que será possível maior controle do número de usuários do serviço. “Anteriormente, nós não tínhamos um controle com precisão da entrada desse paciente, ou seja, a demanda era livre, a porta de entrada era direta no serviço; pessoas chegavam de outros municípios, apresentavam endereço de Caratinga e eram admitidas. Agora, teremos um número preciso acredito que daqui há uns três meses. Mas, se aproximava de mil pacientes sendo assistidos. Acredito que esse número deva cair para uns 70% a 80%”.

Para finalizar, Jacqueline esclarece que o paciente que já estava sendo assistido e tem um histórico de acompanhamento vai dispensar encaminhamento médico. “Existe a assistência que já é nata, o paciente depende continuamente. Então, ele só será redirecionado com encaminhamento próprio do município para o Casu, que já tem o formulário modelo”.

Centro de Reabilitação Casu/Funec funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h e está situado à BR 116- Km 525, Caratinga.