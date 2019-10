Município reduz índice de infestação por Aedes aegypti

LIRAa realizado entre os dias 14 a 16 de outubro aponta Índice de Infestação Predial de 0,8% considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde

CARATINGA- O Departamento de Epidemiologia e Estatística divulgou a situação epidemiológica das arboviroses e o Índice de Infestação Predial (IIP) no município de Caratinga. O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) em Caratinga, realizado entre os dias 14 a 16 de outubro/2019 registrou o IIP de 0,8%.

Conforme o Ministério da Saúde, o índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%; situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%; e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%. Portanto, Caratinga sai da situação de alerta e registra um quadro considerado satisfatório.

RESULTADOS

O maior índice de infestação larvária por Aedes foi registrado no seguinte grupo estrato/bairros: Monte Verde, Cooperativa, Limoeiro, Morro Caratinga, Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista e São José.

Os criadouros predominantes neste estudo de outubro foram, principalmente, os depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tina, tonel, tambor, depósito de barro, tanque, poço, cisterna ou cacimba).

Já no 2º LIRAa/ 2019 predominavam como criadouros para o Aedes Aegypti os chamados depósitos fixos, tais como tanques/ depósitos em obras, borracharias e hortas, calhas e lajes em desníveis, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, fontes, floreiras em cemitérios, cacos em muros, toldos, peças arquitetônicas (caixas de inspeção/passagem).

CASOS NOTIFICADOS

Em 2019, até o momento, foram notificados 117 casos de arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika) em Caratinga. Foram 73 casos avaliados para a suspeita de dengue. De acordo com as informações de resultados, em 35 deles não houve coleta e 20 deram negativo para a doença, enquanto 14 se apresentaram como positivo.

Também foram notificados 37 casos de Chikungunya, 19 deles apresentaram resultado negativo, em nove casos não houve coleta e oito casos foram positivos.

Sete pessoas foram diagnosticadas com suspeita de Zika Vírus, mas nenhum deles foi confirmado. Em dois casos não houve coleta e quatro tiveram resultado negativo. Não foram informados casos suspeitos de Febre Amarela.

O registro por localidades (bairros/distritos) revela que o maior número de casos notificados de arboviroses em Caratinga, de janeiro até o dia 17 de outubro foi registrado no Bairro Santa Cruz, um total de 18 notificações. Em seguida está o distrito de Cordeiro de Minas, com 16 casos e que ainda contabiliza cinco, dos sete casos suspeitos de Zika Vírus no município. O os outros dois casos suspeitos para a doença foram registrados nos bairros centro e Zacarias, ambos na sede.