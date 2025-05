Município ganha vacimóvel e intensifica campanha de vacinação contra a gripe

Van adaptada levará vacinas até bairros e distritos; prefeito convoca população a se imunizar

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga realizou a entrega oficial do vacimóvel, uma van adaptada que funcionará como um centro de vacinação itinerante. O veículo é equipado com refrigeração adequada para armazenamento dos imunizantes, pia para higienização, cadeira, mesa e armário, oferecendo estrutura segura e eficiente para as equipes de saúde. A proposta é ampliar o alcance da vacinação no município, com ações de busca ativa tanto na sede quanto nos distritos.

Durante a entrega, o prefeito Dr. Giovanni conversou com a imprensa e ressaltou a importância da vacinação, especialmente no momento em que a cobertura vacinal tem ficado abaixo do ideal em muitas localidades. “Vacina é cuidar de saúde. Muitas vezes, quando falamos de saúde, a gente pensa apenas em hospital, mas ali é o lugar para tratar a doença. A vacina é para que a doença não venha. Num tempo em que, infelizmente, nossas metas de vacinação muitas vezes ficam aquém do necessário, o vacimóvel vem preencher essa lacuna”.

Conforme o chefe do executivo, o veículo vai facilitar a logística para que a imunização alcance a população. “A vacina vai até o encontro do cidadão, nos bairros, nos distritos, nas regiões mais longínquas do município. Assim, é um avanço para Caratinga. Creio que agora nós conseguiremos bater todas as metas, porque quando o cidadão não for até a unidade, a unidade chegará até ele”.

Ele também reforçou que a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. “Você que ainda não vacinou, também pode procurar a unidade mais perto da sua casa, o PSF, o posto de saúde. E ali nós já temos a nossa equipe já preparada para fazer a sua vacinação”, finaliza.