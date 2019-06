Município está sem estoque de vacina contra gripe

Procura se intensificou após campanha ter sido liberada para toda a população e gerou filas nos postos. Prefeitura orienta população a aguardar, pois nova remessa já foi pleiteada ao Estado

CARATINGA– A procura pela vacina contra influenza tem se intensificado essa semana, após ter se encerrado o prazo específico para público alvo e anunciada abertura da imunização para o público em geral. Com o caso de H1N1 confirmado em Caratinga, a população ficou em alerta e, alguns postos de saúde, têm recebido um grande número de pessoas.

É o caso da unidade de saúde do Bairro Santa Zita, que por volta de 13h de ontem, registrou grande fila, com moradores daquela localidade aguardando até mesmo do lado de fora do posto para ser atendidos. O DIÁRIO fez contato com a Prefeitura de Caratinga para saber a situação do estoque na cidade e segundo a assessoria de comunicação, a recomendação para o momento é aguardar para evitar tumultos desnecessários, uma vez que nenhum posto de saúde da cidade está tendo a vacina disponível.

Conforme a prefeitura, uma nova remessa já foi pleiteada junto à Superintendência Regional de Saúde. De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, até as 16h20 de ontem, 23.932 doses tinham sido aplicadas, ou seja, 95,90% de cobertura vacinal.