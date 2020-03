Município elabora Plano de Ações de Contingência para o Coronavírus

Medida tem caráter preventivo e envolve profissionais da Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica

CARATINGA- O município de Caratinga apresentou um Plano de Ações de Contingência para o Coronavírus. A ação envolve profissionais da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica.

Conforme a secretária de Saúde Jacqueline Marli, o objetivo foi traçar medidas preventivas em relação a fluxograma de atendimentos, incluindo critérios para definição de casos suspeitos e monitoramento. “Diante do que estamos recebendo e sendo atualizado a todo momento, nos despertamos para trabalhar de forma preventiva e orientativa com a população de Caratinga. Nós estávamos ontem (terça-feira) pela manhã e à tarde com algumas ações para planejar e traçar estratégias dentro dessas medidas”.

De acordo com Jacqueline, a informação de um morador do Bairro Santa Zita, que viajou para um País com casos de transmissão e apresentava sintomas semelhantes à doença acendeu o alerta em Caratinga. No entanto, o caso foi descartado, uma vez que tais sintomas já teriam se apresentado anteriormente à viagem, conforme esclareceu. “Isso de certa forma se tornou mais sério pra nós quando tivemos a investigação de um paciente morador da cidade que esteve na Alemanha e sabemos que é um dos países de transmissão. Hoje (ontem), tivemos a conclusão, descartada a possibilidade de ser um paciente suspeito considerando o protocolo expedido pelo Ministério da Saúde. Mas, diante disso, entendemos que nossa população está viajando, outros estando em países com alto índice de transmissão vindo a passeio para nossa região. Entendemos que um planejamento de ações de contingência de uma forma estratégica para orientar a população seria necessário”.

O PLANO

Como parte do plano, foi montada equipe emergencial composta por profissionais da Atenção Básica e Vigilância em Saúde, com médico e enfermeiros, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para que estejam sob alerta às notificações de possíveis casos suspeitos. “Esses profissionais estarão a todo momento disponíveis para atender estas demandas que possam surgir”.

Outras medidas em caráter educativo também serão utilizadas, de maneira a evitar as chamadas Fake News e orientar à população e autoridades. “A partir de amanhã (hoje) no site da Prefeitura de Caratinga teremos um pop-up, que quando clicar já vai entrar na Saúde, para que aquela pessoa que perceber que está com possível sintoma ou quiser se orientar a respeito deixa lá a informação e a equipe de prontidão estarão respondendo e assistindo conforme demandar o paciente. Estamos criando também uma rede sentinela com pessoas das unidades de saúde, escolas, bombeiros, polícia militar, para que também sejam orientados quanto as medidas a serem tomadas. Vamos disponibilizar uma cartilha em tiragem volumosa para que a população também seja orientada”.

Como providência a Prefeitura de Caratinga também adotará monitoramento nas agências de turismo, em busca de informações de pessoas que estejam viajando para países de transmissão. “Para a data do retorno a gente já monitore, faça uma busca ativa, oriente, verifique se não há nenhum sintoma. Além de palestras nas escolas, as próprias unidades de saúde como porta de entrada atentas”.

A secretária finaliza deixando uma orientação à população. “Evite fazer viagem nesse momento de alto período de transmissão, já são 27 países, tenham essa consciência. E se, porventura, tiver contato com pessoas que vieram desses países no informe, para que possamos monitorar e traçar medidas preventivas”.