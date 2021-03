Município de Inhapim firma parceria para construção de calçadas na serra de acesso ao bairro Santo Antônio

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim firmou uma parceria público privada para construção de passeio (calçadas) na serra de acesso ao bairro Santo Antônio. A empresa Constrular Empreendimento Imobiliário detentora do loteamento “Recanto Verde” localizado no alto da serra de acesso ao bairro Santo Antônio, é a responsável pela execução das obras.

Para o proprietário do empreendimento imobiliário, o empresário Jackson Júlio Furtado Melo, a simples arte de caminhar é uma atividade basilar para o ser humano e ao logo do tempo a mobilidade urbana vem dando prioridade ao veículo em detrimento ao pedestre, diminuindo cada vez mais o espaço, a acessibilidade daqueles que se aventuram por utilizar as calçadas como meio de locomoção; “Ao planejarmos a construção deste empreendimento imobiliário já vislumbrávamos a necessidade de intervenção para adequação nesta serra de acesso ao bairro Santo Antônio, e a parceria com a Prefeitura de Inhapim vem de encontro aos anseios da população inhapinhense, principalmente os moradores do bairro, sendo primordial no processo de planejamento desta obra que atenderá de forma especial as pessoas com necessidades especiais, mobilidade reduzida, idosos e gestantes”, argumentou.

O prefeito Marcinho considera que a execução desta obra trará mais segurança para os moradores do bairro Santo Antônio e os futuros moradores do loteamento; “Uma calçada é um elemento imprescindível para socialização de um bairro, para a segurança das pessoas e principalmente para a vida dinâmica das crianças e adolescentes. Uma calçada quando bem planejada e construída torna um espaço seguro e convidativo”.

A calçada nos conduz ao trabalho, a residência, bares, restaurantes, enfim, é o meio que bem conservado nos leva a diversos pontos onde desejamos ir, de maneira em que se locomovemos com segurança e tranquilidade.

Assessoria de Comunicação