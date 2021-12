Município aguarda doses suficientes da Janssen para aplicação de reforço

CARATINGA– O município de Caratinga afirma que aguarda a chegada de doses suficientes da vacina Janssen para convocar o público em geral para a aplicação da dose de reforço. A última remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde conta com 1.050 doses do imunizante e o número de pessoas que já receberam a primeira dose, conforme balanço da prefeitura, era de 1.605 no dia 10 de dezembro.

Ainda de acordo com o executivo, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da dose de reforço para todas as pessoas a partir de 18 anos que receberam a 2º dose (das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac) há 4 meses. “Vale ressaltar que no momento da vacinação é indispensável a apresentação do documento pessoal e cartão de vacina”, disse.