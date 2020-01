MUNDO GLOBALIZADO EM TRANSFORMAÇÃO

Ildecir A.Lessa

A entrada do século 21, já acontecida, veio com ocorrências de diversas transformações no mundo e, com elas, novidades econômicas, tecnológicas e sociais. Com isso, o mundo vai se transformando, não existindo mais fronteiras, com os meios de comunicação, bem como com a transição e informação, que são universais. As descobertas científicas espalham-se pelo mundo; a imprensa e a eletrônica transformaram o mundo em um verdadeiro show de imagens e paraísos. Já de muito que, o processo de globalização se tornou presente no cotidiano das pessoas em todo mundo.

Para os especialistas na área, essa expressão tornou-se marco de crescimento e ascensão de investimentos financeiros internacionais, mas para outros não passa de uma simples “construção ideológica”, usada pela imprensa para atrair exploradores a determinados países em desenvolvimento. Nesse contexto, o que se pode salientar é que a estruturação do mundo como um sistema global é um dos maiores passos político, econômico e social das últimas décadas, constituindo uma fase histórica que objetiva possibilidades concretas e a modificação de paradigmas existentes na sociedade. Assim, o processo de globalização transforma-se em estágio de internacionalização e amplificação de negócios, comunicação e ciência pelo mundo. Associado normalmente a processos econômicos, circulação de capitais e ampliação dos mercados mundiais, a globalização participa também das áreas de atuação social, padronizando relações culturais, como desarmamento, crescimento da população e direitos humanos.

Os principais aspectos observados no processo de globalização são de relação social, econômica, padrões de vida e cultura, transformação do Estado e da política. O que se deve analisar, também, é o aumento de contatos internacionais, a difusão de novas tecnologias e a internacionalização do conhecimento social. Em conjunto, estes aspectos dão uma nova visão de aspecto global, iniciando uma etapa distinta de forças unificadas mundiais. O Planeta se unificou, as fronteiras para o conhecimento foram abolidas, o desenvolvimento da humanidade teve consideráveis transformações, tornando um acontecimento instantâneo em qualquer parte do mundo.

Agora mesmo, estamos assistindo a questão EUA x Irã. Ameaças sérias dos dois lados. Ataques concretizados, população civil sofrendo, como no suposto abatimento, mesmo sem intenção, que provocou a queda de uma aeronave com 176 passageiros no Irã. O Oriente Médio voltou a acender o barril de pólvora, podendo surgir mais uma vez, uma longa guerra. Tudo isso, em meio a um processo de globalização, que trouxe problemas de forma descontrolada para a população de alguns países considerados subdesenvolvidos. Com o crescimento populacional desenfreado as dificuldades econômicas enfrentadas tornaram-se desesperadoras, pois as preocupações com necessidades básicas de sobrevivência foram deixadas de lado, ou seja, foram abertos tantos caminhos à tecnologia, às novas estruturas sociais com pensamentos cada vez mais ambiciosos, que acabou causando uma luta de classes muito grande. Isso é materializado na luta pela sobrevivência de alguns com a busca de condições dignas de vida, quando se vê o desperdício por parte de outros com tantos luxos.

Neste contexto, o processo de globalização deixa a população cada vez mais descontente com seu progresso, por não possuir condições de acompanhá-lo. Pode-se constatar que a população encontra-se empobrecida e que a fome avassala não só países da América Latina, mas também da África, do Oriente Médio, entre outros. Um fator que pode ser analisado, como exemplo, é o do trabalho industrial, em que tantas fábricas substituem o trabalho humano pelo informatizado e ainda exigem melhores qualificações para a operação de máquinas e computadores. Verifica-se, portanto que, mesmo com o avanço tecnológico, a população mundial não consegue superar as dificuldades e a cada dia que passa torna-se mais empobrecida e carente de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, lazer, entre outros direitos básicos. Isso muda, acima de tudo, as relações entre o Estado e o cidadão, que passa a exigir uma ampla e complexa gama de programas governamentais com o objetivo de concretizar os seus direitos e assim tornar-se um cidadão com gozo de sua cidadania.

Com a chegada dos novos tempos, e com eles o avanço nas mais diversas áreas, a vida dos indivíduos também mudou. Ampliaram-se e criaram-se paradigmas para estruturar a nova sociedade, sendo criadas novas metas, novos modelos de paradigmas para a economia, a política, a sociedade e a área jurídica. Com a chegada do século 21 inúmeras foram as inovações nas mais diversas áreas do conhecimento. O que ficou esquecido, porém, é que o homem cidadão está carente de cultura e cidadania em sua forma mais definida. Há muito que se trabalhar a questão da globalização em função da necessidade de entendimento, de entrosamento por parte da população, sendo certo que tudo isso faz parte do mundo globalizado em transformação.