Mundo festeja o centenário da comprovação da teoria da relatividade geral

Eclipse registrado no céu do Brasil provou que as ideias de Einstein estavam certas

CARATINGA – Há exatamente cem anos a pequena cidade de Sobral, no interior do Ceará, foi palco de um dos experimentos mais importantes da física moderna: a observação do eclipse solar que confirmou a Teoria da Relatividade Geral, formulada pelo cientista Albert Einstein.

“A importância é que ela justifica alguns detalhes conceituais da época de Newton que não justificavam alguns detalhes no passar do Século XIX para o Século XX. Ou seja, principalmente a interação de massas e a questão da distância da força gravitacional. E Einstein imagina que o espaço absoluto e o tempo absoluto nunca foi justificável matematicamente. Era mais uma explicação religiosa que matemática”, explica o professor doutor João Reis, Diretor do Instituto de Ciências Exatas, Humanas e Sociais Aplicadas do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

Para comprovar sua Teoria, foram organizadas duas expedições britânicas, uma dirigida por Arthur Eddington foi para Ilha de Príncipe, na Costa da África e outra, com Charles Davidson e Andrew Crommelin foi para Sobral. “E por incrível que pareça, o dia 29 de maio de 2019 amanheceu chuvoso, tempo fechado. Mas no momento máximo em que a Lua cobre o Sol e reflete sombra na Terra o céu abriu e eles puderam fotografar”, conta Prof. Reis.

De acordo com sua Teoria da Relatividade Geral, Einstein previu que um corpo se desviaria ao passar próximo de um corpo celeste com massa grande e propôs medir isto através de um eclipse solar total, por meio de fotografias de estrelas cuja luz passasse nas bordas do Sol. Segundo seus cálculos, haveria um desvio da luz duas vezes maior do que o que era previsto de acordo com a teoria de Newton. Analisando as fotografias feitas pela expedição em Sobral, os cientistas puderam “perceber que havia, realmente, uma deflexão de 1.98 em relação ao estudo de Newton. E então ficou realmente constatado que a luz no espaço curvo era deflectada para a interação gravitacional que o espaço-tempo sofria. Ela se desviava do corpo de massa maior, ou seja, ela sofria uma inflexão perante o corpo de massa maior”, explica o professor João Reis.

A Teoria da Relatividade Geral possibilitou avanços concretos, como a busca por planetas extrassolares, a determinação da massa de galáxias distantes, conhecer a estrutura dos buracos negros, o desenvolvimento de sistemas de GPS de automóveis e smartphones e muitos outros. O que antes era visto como uma descrição exótica da gravidade se tornou um instrumento essencial da ciência.

Após a comprovação da Teoria da Relatividade Geral, Einstein se tornou o cientista mais importante do Século XX, sendo conhecido mundialmente. O dia 29 de maio de 1919 ficou marcado na história da humanidade e impactou as bases da Ciência. “Uma das bases fundamentais que a gente vê é a nova mudança do Universo, ou seja, o Universo a partir da Teoria da Relatividade Geral não é mais o mesmo Universo. Igualmente como fez Copérnico quando tirou a Terra do centro e colocou o Sol”, compartilha Reis.

Em celebração à importância da comprovação da Teoria da Relatividade Geral, Entidades e Instituições científicas promovem eventos ao redor do mundo.