Mulheres protegidas durante o carnaval

Delegada Nayara Travassos alerta para condutas que configuram crimes

CARATINGA – O Carnaval está começando e muitas pessoas saem para aproveitar os dias de folia. Em várias cidades os foliões terão a oportunidade de se divertirem, “mas com respeito e responsabilidade”, alerta a delegada Nayara Travassos, responsável pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

A delegada explicou que a Polícia Civil de Minas Gerais está passando orientações principalmente para mulheres, nesse feriado de carnaval, para que os foliões possam passar esse momento de lazer da forma mais segura possível.

Segundo Nayara Travassos, algumas condutas que podem acontecer durante esses eventos configuram crimes. A primeira delas é um crime muito conhecido, que é o de injúria, que pode acontecer com palavras, ofensas verbais, e que podem ser ditas durante essas festas. “O que nós queremos dizer é o seguinte: que não é porque as pessoas estão ali, curtindo o carnaval, participando daquela festa, que pode tudo”, disse a delegada.

Existem algumas condutas ofensivas, que são tipificadas como crime. “Palavras de baixo calão que podem ser ofensivas, e que na maioria das vezes são”, segundo a delegada, configuram crime de injúria.

O segundo delito, que Nayara Travassos explica ser novo, e pouco conhecido pela população, e que as mulheres são grandes vítimas, é a importunação sexual. “A importunação sexual é a realização de algum ato libidinoso, na presença da pessoa para satisfazer o próprio desejo, (que a gente chama de lascívia), ou de terceiros. É aquele famoso assédios nos ônibus, trens, que a gente ouve falar muito na imprensa, que as mulheres são as grandes vítimas. São os toques, o apalpar, tocar nos seios, nas nádegas, pegar na cintura, segurar no braço, impedir que a vítima saia de algum local, são condutas que acontecem muito. O famoso beijo roubado também é considerado importunação sexual, colocar a mão dentro da roupa da pessoa também. Quando essas condutas são praticadas contra a vontade da vítima, na maioria das vezes mulheres, são consideradas importunação sexual”, enfatiza Nayara.

O terceiro crime que pode acontecer muito durante o carnaval, segundo a delegada Nayara, é o estupro consumado ou tentativa, a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos, ou a tentativa dessas práticas, contra a vontade da vítima.

O crime de importunação sexual tem pena de reclusão de um a cinco anos, e o crime de estupro consumado, pena de seis a dez anos.

A delegada afirma que a mulher que passa por essas situações deve pedir ajuda, primeiro de qualquer pessoa que esteja próxima, seguranças que estejam trabalhando no evento, policiamento, ou procurar uma delegacia de Polícia Civil mais próxima, além de ligar nos números: 180 (de atendimento à mulher), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil). “Lembrando que os policiais não podem se recusar a registrar esse tipo de ocorrência. Caso isso aconteça, a vítima tem direito de procurar a ouvidoria, corregedoria, ou o controle externo da atividade policial, que é realizado pelo ministério público. Caso a vítima não tenha o apoio do estado na hora, ela tem que saber dos seus direitos”, ressaltou a delegada.

DICAS

A delegada Nayara Travassos deixa algumas dicas que podem contribuir com a segurança das mulheres no período carnavalesco.

– Procurar participar de eventos, de festas organizadas de formas legais, eventos organizados onde haja segurança, eventos autorizados pelo município, que não sejam clandestinos. Eventos clandestinos podem acontecer de forma que não tenha como a mulher pedir ajuda;

– Tomar bastante água, porque nesses eventos as pessoas podem ficar muito desidratadas, consumir muita bebida alcoólica, e até perder os sentidos, sendo vítimas de diversos crimes;

– Sempre ter anotado em um papel números de telefones de familiares e amigos, caso o aparelho celular seja extraviado, ou acabe a bateria, porque hoje em dia os números são gravados em agendas, e não existe mais o costume de decorar;

-Sempre andar com grupo de pessoas conhecidas, amigos, familiares; mulheres sempre andar com outras mulheres, nunca sozinhas

– Caso aconteça esse tipo de situação, a culpa nunca é da vítima, não é por causa da roupa que ela está, da fantasia que está usando, da forma que está dançando, que a mulher terá culpa. Todo ato libidinoso praticado contra a vontade, é passível de penalização e a pessoa tem direito de procurar ajuda.