Mulher tem braço amputado em frigorífico de Manhuaçu

MANHUAÇU – Uma mulher de 32 anos foi transferida de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, após ter o braço amputado em um frigorífico de Manhuaçu. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (1º), enquanto ela operava um equipamento industrial de grande porte, usado na remoção de couro de animais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 9h30 para atendimento de uma vítima com amputação traumática. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a mulher já sendo socorrida pelos próprios colegas de trabalho, que conseguiram conter a hemorragia de forma inicial.

“O membro dela foi amputado por um maquinário, um guincho que faz a remoção de couro. Chegando no local, os próprios funcionários já tinham efetuado o primeiro atendimento, fizeram a contenção da hemorragia. Nós reforçamos essa contenção, avaliamos os sinais vitais e iniciamos o transporte com urgência”, explicou o sargento Frederico Curty.

Durante o deslocamento até a Unidade de Pronto Atendimento, os bombeiros interceptaram a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu a condução da paciente até o Hospital César Leite. Segundo os socorristas, a vítima estava consciente, orientada e com quadro estável, dentro dos critérios para uma possível tentativa de reimplante do braço.

A partir da chegada ao hospital, foi montada uma operação logística envolvendo o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (BOA), com base em Belo Horizonte. A aeronave foi preparada em regime de urgência.“A gente recebeu a ligação em BH, informando sobre a amputação traumática e a possibilidade de reimplante. Foi o tempo de completar o combustível da aeronave, preparar a tripulação e decolar. O voo durou cerca de uma hora e cinco minutos. Em poucos minutos já estávamos prontos para iniciar a missão”, contou o capitão Leonardo Piekarz, piloto da operação.

O helicóptero pousou em Manhuaçu no campo do Estádio Juscelino Kubitschek, onde a vítima foi embarcada e levada diretamente ao Hospital João XXIII, referência estadual em atendimento a traumas complexos. A unidade conta com equipe especializada em microcirurgias e reimplantes.

“A paciente foi estabilizada, o protocolo de preservação do membro foi seguido corretamente, e agora a expectativa é positiva. Temos fé de que o reimplante será possível e bem-sucedido”, afirmou o sargento Frederico.

O G1 entrou em contato com a empresa responsável pelo frigorífico, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

João Vitor Nunes / G1 dos Vales