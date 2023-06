Mulher sobrevive após carro cair de penhasco de 200 metros em Juiz de Fora

Uma mulher de 50 anos foi socorrida com escoriações generalizadas e suspeita de fratura na costela depois que o carro que ela estava caiu de aproximadamente 200 metros em Juiz de Fora (MG). Altura é equivalente a prédio de 50 andares.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que enviou três viaturas para fazer o resgate da mulher, um idoso de 72 anos que também estava no veículo morreu após a queda.

O caso foi registrado no fim da tarde de sábado (3) na região do Monte Adonay, entre os bairros São Benedito e Linhares.

Conforme os bombeiros, por ser um local de difícil acesso, foram necessárias técnicas de salvamento em altura e salvamento terrestre para retirada das vítimas.

O óbito do idoso foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local. Já a mulher foi assistida por uma equipe de resgate. Ainda não há informações sobre para qual unidade de saúde ela foi conduzida e o estado de saúde neste domingo (4).

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos. A causa do acidente não foi informada.

