Mulher presa após furtar 3 mil reais do próprio pai

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nesta quinta-feira (20), um mulher, 43 anos, foi presa depois de furtar 3 mil reais do próprio pai, 69. A ocorrência foi registrada em Santa Bárbara do Leste.

Segundo relato da vítima, a mulher teria arrombado um cadeado e invadido sua residência durante a madrugada para cometer o crime. Pela manhã, ao ser confrontada pelo pai, ela confessou ter subtraído o dinheiro para quitar uma dívida relacionada ao consumo de drogas. Ela devolveu R$ 500, informando que o restante já havia sido utilizado para o pagamento da dívida.

Diante da solicitação, a Polícia Militar iniciou rastreamento e localizou a mulher, que confessou o crime. Durante buscas em seus pertences, os militares encontraram a quantia de R$ 1.280,00, além de um par de roupas com etiqueta, no valor de R$ 120,00.

A infratora, que recentemente havia sido beneficiada com liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.